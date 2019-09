Monasterio cree que una persona que ha sido okupa no puede tener derecho a recibir ayudas sociales

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado este miércoles que una persona que ha okupado viviendas no puede tener derecho a recibir ayudas sociales ni a una vivienda social porque eso es "premiar a alguien que ataca diariamente la propiedad privada y no cumple con las reglas básicas de civismo".

Esta tarde Monasterio, junto con diputados de Vox en la Cámara regional, ha visitado a vecinos de Vallecas afectados por los okupas del bloque de la calle Embalse del Vellón y se han acercado con ellos a ver el edificio. Han estado, además de vecinos de la zona, representantes de la Asociación Ensanche de Vallecas Este y comerciantes.

El parlamentario de Vox José Luis Ruiz Bartolomé ha avanzado que ha registrado en el Parlamento madrileño una Proposición No de Ley con la que insta a la Comunidad de Madrid, como propietaria del edificio sito en Embalse del Vellón 2- 16, a que ponga en marcha un Plan de Medidas Urgentes para recuperar la situación posesoria del citado inmueble, así como la comparecencia del consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez.

En concreto, la PNL pide la puesta en marcha de un servicio de vigilancia 24 horas, que se mantendrá en tanto en cuanto no se hayan culminado todos los desalojos procedentes, la elaboración de un censo de viviendas y garajes ocupados ilegalmente para proceder de inmediato a su desalojo judicial, proceder a la reparación y limpieza inmediata de las zonas comunes inmueble.

También piden la instalación de sensores y cámaras en las zonas comunes del inmueble, elaboración de un Plan Urgente de Dotaciones (Centro de Salud, Instituto) para consolidar el barrio y así erradicar la percepción del Ensanche Este como arrabal de extrarradio, la coordinación con Canal de Isabel II y empresas de suministro eléctrico para detectar e identificar las conexiones ilegales a las redes de suministro.

También, proponen la elaboración de un Plan de Desalojo de ocupantes ilegales, previa revisión y, en su caso, modificación de los procedimientos activos, y ejecución inmediata.

LA COMUNIDAD "NO CUMPLE CON SU DEBER"

Monasterio ha expuesto que este edificio es propiedad de la Comunidad de Madrid, que "ha dejado de cumplir con su deber de vigilancia y de garantizar que los que han pagado un piso puedan vivir con tranquilidad".

La portavoz de Vox en la Asamblea ha estado hablando con madres y padres que le trasladan que sus hijos no pueden salir al parque "porque son represaliados por los okupas".

"Resulta que lo que hemos detectado es que muchas okupaciones han sido regularizadas, y entonces lo que no puede ser es que premiemos la okupación, que premiemos cuando alguien se salta la propiedad privada y se hace con algo que no es suyo", ha lamentado.

Algunos vecinos han contado a Monasterio que se van de vacaciones un fin de semana y cuando vuelven tienen el piso okupado y no pueden hacer nada porque han pasado 24 horas.

Para ella, no es una solución la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que quiera "dar vivienda social a los que les han okupado la casa", cuando lo que quieren esas personas "es recuperar su casa, no que les den otras viviendas sociales".

"Creemos que el primero que salta la valla atacando a nuestra Guardia Civil con cal no puede ser el que reciba una vivienda social cuando hay muchísimos españoles esperando a recibir una vivienda social y, además, creemos que el que ha sido un okupa no puede luego tener derecho a recibir ayudas sociales y una vivienda social porque eso es premiar a alguien que ataca a la propiedad privada y no cumple con las reglas básicas de civismo", ha lanzado.

La líder de Vox en la región ha asegurado que también ha solicitado al Gobierno central a que cambie la legislación, ya que la okupación no está tipificada como delito contra la propiedad privada, y a que haya un censo actualizado de viviendas okupadas.

Por último, el diputado de Vox ha insistido en que una de las soluciones sería poner "muchísimo suelo en el mercado", necesario "para cubrir la oferta existente".

A su juicio, hay que atender los casos de vulnerabilidad, pero con vivienda social que esté destinado a ello porque "no se trata de acabar con la propiedad privada, con lo que le pertenece a otro.

"Hay un doble problema: la okupación y la falta de vivienda social que por supuesto hay que resolverlo", ha concluido.