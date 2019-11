Monasterio recalca que ella promovió locales industriales y que no responde si Aguado (Cs) le dio otro uso

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en referencia la información adelantada por el diario El País relativa a que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, residió en un loft durante cuatro años que era promovido por su estudio y cuyos compradores, incluido el padre de Aguado, denunciaron por carecer de cédula de habitablidad.

Al respecto, Monasterio ha señalado que las informaciones relativas a estos lofts suponen un ejemplo de 'fake news' de "medios progres", pues ella alquiló el local y el inquilino "puede dedicarlo a la actividad que quiera y así lo pone en el contrato".

"Yo no entro en la actividad que hace el inquilino, como cuando uno alquila la vivienda no responde por lo que hace su inquilino en la vivienda. Le gustaría poder controlarlo pero no es así", ha apuntado.

La presidenta de Vox Madrid ha indicado también que va a reclamar derecho a rectificación de esas informaciones e incluso a interponer una querella si eso no se produce, pues entiende que se han publicado "con intención de calumniar".

Respecto al caso de Aguado, la parlamentaria de Vox ha subrayado que ella no realizó una promoción de vivienda sino de "locales industriales". Por tanto, ha señalado que si quien entra ahí lo utiliza para otro uso "tampoco puede responder sobre esto".

Finalmente, Monasterio ha detallado que su partido afronta la sesión plenaria de este jueves en la Asamblea con el planteamiento de "defender a España como siempre" y espera que se apruebe su propuesta para que los CDR se incluyan en la lista de grupos terroristas, dado que es "fundamental" poner orden en Cataluña.