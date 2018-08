El "efecto Moncloa" catapulta al PSOE a casi diez puntos del PP y Ciudadanos

La llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa ha disparado al PSOE que, a costa de Unidos Podemos y de Ciudadanos, se sitúa ya como la primera fuerza política con el 29,9 por ciento de los votos, superando en 9,5 puntos tanto al PP como a Cs, que pierden fuelle.

Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de julio, los socialistas suben casi ocho puntos en estimación de voto desde la encuesta de abril, mientras que los populares bajan casi cuatro puntos y Ciudadanos dos, empatando ambos en estimación de voto, con el 20,4 por ciento.

Unidos Podemos y sus confluencias también se dejan cuatro puntos y se quedan en el 15,6 por ciento de los apoyos.

No obstante, la encuesta refleja la llegada de Sánchez al Gobierno pero no tiene en cuenta el nuevo liderazgo en el PP, ya que el trabajo de campo se llevó a cabo entre el 1 y el 10 de julio, cuando todavía no se había cerrado el proceso de primarias que hizo presidente del PP a Pablo Casado.

Más allá de los cuatro principales partidos, el sondeo muestra una subida de ERC de nueve décimas, hasta el 3,9 por ciento y una bajada del PDeCAT en cuatro décimas, hasta el 1,3 por ciento.

Por su parte el PNV pierde una décima (1,2 %), Bildu se mantiene estable con el 0,6 por ciento de los apoyos y Coalición Canaria se deja una décima hasta el 0,2 por ciento.

La subida del PSOE y la diferencia con el resto de fuerzas es aún superior en el llamado "voto directo", que muestra la respuesta espontánea de los encuestados sin la estimación que realizan los técnicos del CIS.

El PSOE obtiene el 23,9 por ciento, 10,4 puntos más que en abril, y se coloca 12,6 puntos por encima de Ciudadanos (11,3 %) y hasta 13,7 por encima del PP (10,2 %).

El crecimiento en la intención de voto del PSOE se produce principalmente a costa de los votantes de Unidos Podemos y de Ciudadanos.

Los socialistas se harían con el 12 por ciento de los votos del partido de Pablo Iglesias y con el 7,5 del de Albert Rivera en las pasadas elecciones generales.

Y es que los socialistas logran conservar al 77,3 por ciento de sus votantes, siendo la cuarta fuerza de ámbito nacional con mayor nivel de fidelidad, después de ERC (87,3), EH-Bildu (84) y PNV (81,2).

El crecimiento del PSOE se explica no sólo por el trasvase de votos de Unidos Podemos y Ciudadanos, sino también desde partidos de ámbito autonómico.

Un 34,5 por ciento de los electores de En Marea confiesan que si hubiera elecciones votaría al PSOE, porcentaje del 20 por ciento en el caso de Compromís y del 10,4 entre los votantes de En Comú Podem.

A pesar de que esta importante subida del PSOE, solo un 28,8 por ciento de los encuestados reconocer tener "mucha" o "bastante confianza" en Pedro Sánchez, un porcentaje muy semejante a la estimación de voto que obtiene el PSOE.

En cuanto a la gestión del nuevo Ejecutivo, sólo el 19,1 por ciento la ve buena o muy buena, frente al 27,3 por ciento que la califica de mala o muy mala y el 33,9 por ciento que la ve regular.

Frente al 28,8 por ciento que dice confiar mucho o bastante en Sánchez, hay un 65,6 por ciento que tiene poca o ninguna confianza en el jefe el Ejecutivo.

Pese a ello, Pedro Sánchez se ha convertido en el líder político mejor valorado de los cuatro principales partidos, puesto en el que sustituye al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que pasa a ocupar el segundo puesto en este listado.

El nuevo jefe del Ejecutivo consigue una nota de 4,04 sobre diez, mientras que Albert Rivera obtiene un 3,35.

La encuesta aún no pregunta por Pablo Casado y sí por Rajoy, que obtiene la peor calificación de los cuatro, 2,83 puntos, por detrás del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que logra un 2,96.

Del conjunto de líderes políticos, el mejor valorado sigue siendo el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, con una nota de 4,05, solo una centésima más que el presidente del Gobierno.

Primer examen también para el gabinete de Pedro Sánchez. El titular de Ciencia, Innovación y Universidad, Pedro Duque, es el ministro más valorado por los ciudadanos y el único de los 17 ministros que aprueba, con 5,41 puntos.

Tras Pedro Duque, se sitúa en el segundo puesto el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con una nota de 4,89, seguido de la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, con 4,81; y de la vicepresidenta del Gobierno y titular Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, con 4,77 sobre diez.

En el otro extremo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, es la menos valorada, con 4,31 puntos.

Como todos los meses, el CIS pregunta a los ciudadanos por los problemas del país.

La preocupación por la inmigración se ha triplicado en un mes, al pasar del 3,5 de junio al 11,1 en julio, coincidiendo con la masiva llegada de inmigrantes a las costas españolas, aunque el paro y la corrupción siguen encabezando la lista de los principales problemas para los españoles.