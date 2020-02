Monedero cree que ha habido "demasiados vaivenes" por parte de la dirección de Podemos en Euskadi y de Rosa Martínez

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha advertido de que en los últimos tiempos ha habido "demasiados vaivenes" por parte de la dirección de Podemos en Euskadi y de Rosa Martínez --la candidata 'oficial' en las primarias a la Lehendakaritza--, a quien ha acusado de no tener "una posición firme con el proyecto de Podemos" en el momento de la "escisión" de Iñigo Errejón.

Monedero ha acudido este sábado a Bilbao para tener un encuentro con simpatizantes de la candidatura de Miren Gorrotxategi a las primarias para designar aspirante a lehendakari en los comicios del 5 de abril.

Tras defender que en seis años la formación morada ha pasado "de las calles al Gobierno" gracias a una "decisión firme de lo que necesitaba este país", Monedero ha defendido que ha llegado el momento de "reconstruir los territorios" y, para ello, ha apostado por "gente que haya estado firmemente comprometida con la línea que nos ha llevado a La Moncloa", entre las que ha situado a la candidata Miren Gorrotxategi.

Respecto a la situación de Euskadi, Monedero ha considerado que el relato del "oasis vasco" aparta "problemas" como el acontecido en el vertedero de Zaldibar o los "déficit" que se dan en materia de "vivienda, precariedad y exclusión".

"Es muy relevante que Elkarrekin Podemos represente en Euskadi lo que representa el Gobierno del cambio en España, que es una posibilidad de hacer las cosas de manera diferente", ha sostenido.

Cuestionado por el "compromiso" con el proyecto de Podemos por parte de la candidatura liderada por Rosa Martínez, que está avalada por la dirección regional, Monedero ha afirmado que se han visto "demasiados vaivenes por parte de la dirección en algunas ocasiones, sobre todo en la persona de Rosa Martínez".

Según ha argumentado, en uno de los momentos "más complicados" para Podemos, como fue "la escisión de Iñigo Errejón, quien tuvo un comportamiento que para algunos es incomprensible, gente como Rosa Martínez no tuvo una posición firme con el proyecto de Podemos".

"Ahora que se ha demostrado que las tesis de Pablo Iglesias eran las correctas parece conveniente y sensato que una persona como Miren Gorrotxategi, que ha estado desde el comienzo defendiéndolas, encabece el proyecto de Podemos en Euskadi", ha añadido.

EXCLUSIÓN DE EQUO

Por lo que respecta a la decisión de la dirección nacional de que Equo Berdeak no forme parte de la coalición Elkarrekin Podemos de cara a las elecciones del 5 de abril, Monedero ha afirmado que fue Equo quien, "desgraciadamente, decidió salirse del proyecto de Podemos y apoyar la escisión de Errejón".

"En Euskadi decidieron no apoyar la propuesta de Podemos y parece sensato que necesitamos ordenar un poco la casa. No puede ser que en cada elección haya movimientos novedosos", ha afirmado, para añadir que se necesita "gente comprometida con el proyecto, no gente que esté comprometida en unos territorios sí y en otros no y que se ponga de lado en momentos de crisis".

Asimismo, ha subrayado que el "proyecto verde" en Euskadi lo representa Juantxo López Uralde por su "vinculación con los movimientos sociales, la coherencia y el reconocimiento social". "Lo representa la gente que no cedió a ningún tipo de presión", ha finalizado.