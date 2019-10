Mónica Oltra sobre la exhumación de Franco: "Yo lo hubiera sacado antes"

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha afirmado sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, que está prevista para este jueves, que ella "lo habría sacado antes", y ha recordado que el Gobierno lleva "año y medio" para sacarlo, "y eso que está muerto".

"Llega tarde", ha señalado este martes en Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia Oltra, quien ha añadido: "Cuando has esperado cuarenta años, al final dices no me voy a quejar ahora que lo van a sacar, suponiendo que el jueves lo saquen".

Preguntada sobre si era buen momento hacerlo en vísperas de las elecciones generales del 10 de noviembre, la vicepresidenta del ejecutivo valenciano ha señalado que el Gobierno "sabrá si era mejor" hacerlo ahora o "haberse esperado al 11 de noviembre".

En cualquier caso, Oltra ha añadido que es "una buena noticia que el dictador deje de ensuciar la memoria de las miles de víctimas" del franquismo, de la dictadura y del terror, "y las insulte con la presencia de sus despojos" en el Valle de los Caídos.