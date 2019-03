Monserrat reprocha a ministras del PSOE por atacar al PP en la manifestación del 8M

La exministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Dolors Monserrat, ha censurado este sábado a las ministras socialistas y a Begoña Gómez, la esposa del presidente, Pedro Sánchez, por "atacar al PP" durante su participación en la manifestación celebrada ayer con motivo del Día Internacional de la Mujer.

"El PSOE utiliza los ministerios para atacar al PP, con Calvo y Begoña dando saltitos para atacar al PP. Si el feminismo es excluirnos, que no cuenten con nosotras", ha asegurado Monserrat durante su intervención en la Convención sobre Familia e Igualdad, que está celebrando la formación popular en Cartagena y que clausurará su presidente, Pablo Casado.

La portavoz parlamentaria del PP ha añadido que su partido no acepta "lecciones de nadie" en materia de igualdad y ha añadido que las mujeres del PP están "hartas" de "esa izquierda" que las "etiqueta como buenas o malas en función de si piensas o no como ellas o si vas o no a la manifestación".

Monserrat ha entonado un "basta ya" dirigido a la titular de Justicia, Dolores Delgado, la ministra "más machista en una manifestación feminista" y que, en lugar de creer en la igualdad "real", piensa que es una "lucha de sexos".

Asimismo, ha afirmado que los partidos de izquierda, cuando gobiernan, "lo único" que aportan es la pérdida del empleo femenino y, por tanto, "nos mandan a casa y nos quitan nuestra elección de vida".

La ex ministra de Sanidad y Asuntos Sociales ha censurado que las dirigentes socialistas "levantan la pancarta y abandonan a las mujeres venezolanas o cubanas", así como a las independentistas, que no han defendido del "linchamiento" a la secretaria judicial que declaró en el juicio por el proceso soberanista en el Tribunal Supremo.