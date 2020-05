Montero, tras las quejas de Andalucía y Valencia por el cambio de fase, pide no trasladar falsos agravios

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado este domingo que en la conferencia con los presidentes autonómicos, todos los dirigentes han expresado que la desescalada debe abordarse con la máxima cautela, con lealtad y "sin trasladar falsos agravios o especulaciones". Estas palabras de Montero llegan tras las quejas de Andalucía y la Comunidad Valenciana por la inadmisión del Gobierno de sus peticiones en el paso a la fase 1 de la desescalada.

"Lo que se ha expresado en la reunión por todos los dirigentes políticos es máxima cautela, lealtad y no trasladar falsos agravios o especulaciones que no tienen ningún tipo de fundamento en esta pandemia", ha indicado Montero durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la novena conferencia que ha mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos.

Asimismo, ha destacado que no se puede "forzar el ritmo" para avanzar en fases porque esto podría costar muy caro en vidas humanas "y en el ámbito económico y social". Y ha advertido a las CCAA que no se lelgará antes "por correr de forma precipitada". "Es importante mantener lo conseguido y no echar por tierra el proceso", ha aseverado.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apuntado a preguntas de periodistas que no se plantean revisar los informes emitidos y que han fijado qué territorios o provincias pasarán a fase 1 este próximo lunes.

En este sentido, ha explicado que el equipo técnico del ministerio analiza los informes con la máxima pulcritud y haciendo una valoración "prudente". Con todo, ha añadido que conforme evolucione la epidemia y según lo pidan las diferentes comunidades realizarán las valoraciones pero siempre en base a los nuevos datos.

(Seguirá ampliación)