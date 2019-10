Montero y Calviño instan a recuperar la normalidad en Cataluña

Las ministras en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, y Economía, Nadia Calviño, han instado este martes a la recuperación de la normalidad en Cataluña, con el fin de garantizar la libertad de movimiento de los ciudadanos y evitar que afecte a la economía.

En una entrevista en Telecinco, Montero ha reclamado hacer compatible el derecho de manifestación con "el normal funcionamiento de los servicios públicos" tras los incidentes producidos ayer en Cataluña al conocerse la sentencia del "procés".

En el mismo sentido, la ministra en funciones de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de garantizar la seguridad de la ciudadanía y la libertad de movimiento, porque "es importante reconocer el libre ejercicio de manifestación, pero también defender los derechos y libertades".

En una entrevista en RNE, Calviño ha confiado en que se restablezca la normalidad frente a la situación de tensión en la calle, que no es "positiva", y que se imponga "el sentido común, la moderación y la templanza".

Calviño ha asegurado que "es indudable que este tipo de imágenes", como los bloqueos en el aeropuerto de El Prat, puede estar afectando a la imagen de Cataluña, por lo que ha considerado "importante" que se restablezca la situación en la calle.

"La situación de inestabilidad política y judicial no es favorable para el crecimiento económico", ha dicho la ministra en funciones de Economía, que ya que de no haberla tenido "Cataluña habría crecido igual o más que el resto y actuado como motor" de la economía española.

Por su parte, Montero ha subrayado que la sentencia ha puesto de manifiesto que "todos los ciudadanos somos iguales ante la ley" y que el Estado democrático de Derecho "funciona", por lo que ahora hay que "acatar" el veredicto y volver a la convivencia.

Preguntada sobre la posibilidad de que los líderes del "procés" accedan al tercer grado penitenciario, Montero ha confiado en "los protocolos y estándares" de las instituciones penitenciarias, que en Cataluña son "homologables" a los del resto de España.

Asimismo, ha hecho una llamada a la "cordura" de los dirigentes independentistas para "gestionar la frustración" y, en particular, ha considerado que el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, no puede seguir "viviendo en un mundo ilusorio" que "nunca se va a convertir en hechos concretos", sino que tiene que reconocer que su proyecto "no tenía un lugar de destino sino que era una forma de alimentar un sentimiento que llevaron muy lejos" y ahora no saben "reconducir".