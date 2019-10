Montero insiste en que será Instituciones Penitenciaras y las juntas de tratamiento las que decidan sobre los condenados

"Será Instituciones Penitenciarias y las juntas de tratamiento, bajo control judicial, las que determinarán sobre una materia que ahora no es debatible", ha indicado en declaraciones en Telecinco, recogidas por Europa Press.

De esta forma ha respondido a las críticas sobre la condena efectiva a los dirigentes independentistas, dado que las competencias de prisiones en Cataluña están transferidas. Desde Ciudadanos, Albert Rivera pidió al Gobierno de España que asuma las competencias para que los condenados no obtengan beneficios penitenciarios los próximos meses. Por su lado, Pablo Casado aseguró que si gobierna el PP apuesta por recuperar estas competencias.

PIDE A TORRA QUE "COJA EL TORO POR LOS CUERNOS"

Además, ha criticado el papel del president de la Generalitat, Quim Torra, por instar a la ciudadanía catalana a la desobediencia y él permanecer en el "filo del alambre". Le critica que pretende manejarse en una "cuerda floja" por lo que ha reclamado que asuma la responsabilidad de su cargo.

"Está ocurriendo algo muy grave en Cataluña y no se puede entender que un presidente viva en un mundo ilusorio, en un mundo virtual, y no coja el toro por los cuernos y le explique que ese proyecto en el que embarcaron no tenía una unidad de destino", ha señalado.

Por todo eso, Montero ha pedido que se dejen los "aspavientos" y "las tonterías" y se imponga el sentido común y el diálogo, avisando que se puede ahuyentar el turismo en Cataluña con los bloqueos de estaciones y aeropuertos.