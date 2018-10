Montero avisa de que no habrá PGE si se condicionan a influir en la Fiscalía y dice que no iría a negociar a la cárcel

Preguntada por la reunión que tendrá mañana el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y Oriol Junqueras (ERC), la ministra ha dejado claro en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, que Iglesias "no es para nada un enviado del Gobierno ni una persona autorizada por el Gobierno para negociar los Presupuestos".

"No hay ningún tipo de encargo. Él ha dicho que tenía esa reunión programada desde hace meses (...) Yo me sentaré con Esquerra y con el PPdCAT, pero para hablar de Presupuestos", ha asegurado la ministra, que ha añadido que ella "no iría a negociar con nadie los presupuestos a la cárcel".

Por otra parte, ha reconocido que negociar un presupuesto a tantas bandas no es fácil, pero "intentará ganarse" el apoyo de quienes están pensando en los intereses generales del país. La responsabilidad de buscar apoyos, ha dicho, es del Gobierno.

"NO HABRÁ PRESUPUESTOS" SI SE SIGUEN LAS CONDICIONES

"No va a haber ninguna contraprestación a nadie que no sea estrictamente presupuestaria", ha aseverado la ministra, que ha insistido en que si la exigencia de los partidos catalanes para respaldar los Presupuestos es que haya "una intromisión del Ejecutivo en otro poder del Estado, la respuesta es no".

Igualmente, Montero ha subrayado que será difícil que una formación política que reclama más recursos para Cataluña explique al pueblo catalán que rechaza las cuentas públicas de 2019 a pesar de que esas mismas cuentas plasman más recursos para su comunidad (unos 2.000 millones de euros).

"Y en Cataluña, más allá de un sector que quiera la independencia, la población se preocupa por el coste de la luz, por los salarios, las pensiones...", ha señalado.

