Montero sostiene que Podemos aspira a entrar en el Gobierno con el PSOE tras las elecciones

"Si estás en el gobierno puedes cambiar más cosas que si no lo estás", ha reiterado Montero, para incidir en que Podemos va a "aspirar a gobernar".

Preguntada en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, si, para formar coalición con el PSOE tras los comicios de abril, exigirían a Sánchez que Podemos entrase en el Gobierno, Montero ha indicado que sería "lo ideal", aunque no ha querido adelantarse a ese escenario.

"Vamos a plantear que haya una agenda de cambio decidida, si no somos parte del Gobierno no vamos a poder sentarnos como Gobierno para sentarnos a cambiar las cosas", ha razonado Montero. "No somos ingenuos, sabemos que para cambiar las cosas hay que gobernar", ha querido subrayar.