Montero dice que la acusación de Torra de que se asfixia a Cataluña le recuerda al "España nos roba"

Montero ha realizado esta afirmación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para defender el reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que el Gobierno transferirá a las CCAA para paliar los gastos que han tenido frente a la pandemia de coronavirus.

"La expresión del señor Torra de que se asfixia a Cataluña me recuerda a otras expresiones que ha utilizado en otros momentos respecto a la relación de Cataluña con el Estado", ha exclamado la Portavoz del Ejecutivo a quien le "cuesta trabajo asumir" que a pesar del dinero que el Gobierno pone encima de la mesa, el presidente catalán "siga diciendo que España no trata de manera equitativa a Cataluña con relación al resto de CCAA".

"Ese 'asfixia a Cataluña' recuerda mucho a 'España nos roba'", ha espetado la ministra. En su opinión, esta expresión no tiene más valor que "ese descontento permanente que Torra quiere demostrar para seguir empeñado en esa lucha política, que tiene importancia para el conjunto del país, pero que ahora está concentrado en la lucha contra el COVID-19".

María Jesús Montero ha explicado que el Gobierno no solo ha puesto a a disposición de las CCAA los 16.000 millones del fondo no reembolsable, sino que suma ya una "cantidad histórica", al alcanzar los 24.500 millones después de: la actualización de las entregas a cuenta, los 300 millones que transfirió el Ministerio de Sanidad, otros 300 millones que transfirió el Ministerio de Políticas Sociales y las becas comedor.

Para ello, el Gobierno ha tenido que endeudarse y asumir déficits con el fin de hacer llegar esos recursos a las autonomías y que estas no vieran perjudicadas sus cuentas públicas.

Unos fondos que, ha recalcado, van dirigidos a lo que considera son los dos "grandes emblemas" del Gobierno, la Sanidad y la Educación, con el fin de que todas las regiones puedan proteger la salud de las personas frente a la pandemia y para que el inicio del curso escolar se pueda desarrollar en las mejores condiciones posibles y protegiendo a los niños con más complejidad, a los más vulnerables.

Por ello, dice que la llama la atención que algunas CCAA se quejen de que se han visto mermadas las expectativas de recepción de fondos.

Pero cree que el mejor sítoma de que el reparto ha sido "equitativo y justo" es que ningún territorio está plenamente contento con el reparto de los fondos. Según Montero, si se hubiera producido el reparto a medida de un territorio, eso habría sido a costa de otro.

Así, ha defendido el reparto que ha decidido el Gobierno del fondo no reembolsable al asegurar que las CCAA con más impacto de la pandemia van a cobrar más que las que no lo tienen. Pero también ha recalcado la necesidad de que pese el criterio de población porque, ha añadido, "no se trata solo de atender a las personas enfermas, sino de tener un sistema de atención primaria a punto para detectar los casos o para que el curso escolar comience con condiciones de la nueva normalidad, sobre todo, el de la separación a la hora de impartir las clases".