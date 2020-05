Montero aboga por ampliar las competencias de los ayuntamientos pero con consenso

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho hoy que el Gobierno "no patrimonializa" el remanente ni el superávit de los ayuntamientos al no permitir que lo usen libremente y ha abogado por "ampliar el marco" de competencias municipales para la salida de la crisis provocada por la COVID-19, pero con consenso y acuerdo y no bajo "la presión y el reproche".

Lo ha asegurado en el pleno del Congreso en sendas interpelaciones urgentes al Ejecutivo impulsadas por el grupo mixto y plural, en las que reclaman que los ayuntamientos puedan disponer del remanente de tesorería que han ido acumulando en los últimos años, proveniente del superávit, para que se destinen, entre otras cuestiones, a contribuir a políticas sociales y de reactivación económica local.

Montero ha sostenido que el "papel" de los ayuntamientos en la salida de la crisis "se diseñará desde el Congreso", en espacios como la comisión para la reconstrucción, y se ha mostrado segura de que se llegará a un acuerdo que satisfará a las corporaciones locales.

"Los ayuntamientos son nuestra fuerza en la recuperación", ha remarcado, y ha urgido a que se alcancen "grandes acuerdos sobre cómo marcar la política" para salir de la crisis y para posicionar a cada administración en función de lo que pueda aportar "en el marco de sus competencias y recursos".

Ha destacado la ministra que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha remitido una propuesta para que Hacienda estudie, entre otros asuntos, el uso del remanente y superávit, y ha aclarado que se reclaman algunas cuestiones que no forman parte de las competencias municipales.

En ese sentido, ha remarcado que los ayuntamientos han podido ahorrar porque la regla de gasto que fija la administración central les impide invertir por encima de "un valor de referencia".

"Todos los ayuntamiento quieren gastar más", ha dicho Montero, que ha recalcado que es "el encorsetamiento de las reglas" lo que limita el gasto público municipal y, por lo tanto, ese remanente y superávit no obedece únicamente a la buena gestión.

Ha lamentado que, en medio de la crisis por la pandemia, la política sea "una pugna y pelea" entre administraciones en lugar de un espacio común para "arrimar el hombro" con el fin de "contribuir desde sus conocimientos y competencias" a superar la crisis, al tiempo que ha recriminado que cada parte "esté tirando de la cuerda" sin tener en cuenta que hay instituciones, colectivos o ciudadanos que también pueden contribuir "al objetivo común" de la recuperación.

El diputado del PRC, José maría Mazón, partido que impulsó una de las interpelaciones, ha reivindicado que el remanente de los ayuntamientos "no son recursos de todos los ciudadanos", sino de cada consistorio, y ha pedido al Ejecutivo que impulse planes de obra pública que son los que generan una cadena de actividad económica.

El diputado de JxCat, Ferran Bel, ha pedido a Montero que aclare si el Ejecutivo piensa "mutualizar" el remanente de los ayuntamientos para compensar a los que no han tenido superávit y ha advertido de que hacerlo sería "un desincentivo a una buena gestión en las corporaciones locales".

Asimismo, ha pedido "autonomía municipal" para el uso del remanente municipal, y que en caso de una rebaja en la recaudación de impuestos, esto no compute en 2020 ni en 2021 para el objetivo de estabilidad presupuestaria marcado por el Ejecutivo.