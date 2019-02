Montero: aplicar indefinidamente el 155 no es viable ni constitucional

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se ha ofrecido este martes a encabezar las listas del PSOE por Sevilla, ha advertido de que aplicar indefinidamente el artículo 155 de la Constitución en Cataluña no es viable ni constitucional.

Durante un desayuno informativo, ha acusado por ello a PP y Ciudadanos de "exhibir" esa propuesta como una "falsa bandera" con la que están "perdiendo el respeto a los valores constitucionales", mientras Cataluña sigue "inmersa en una parálisis política (...) que deteriora la convivencia pacífica entre catalanes y españoles".

En su opinión, aplicar indefinidamente el 155 es "intervenir la autonomía de Cataluña" y proponer algo así únicamente es "esconder una incapacidad de decir qué respuesta dialogada tiene que haber o si no tiene que haber ninguna".

Igualmente, ha recordado que tampoco es constitucional el derecho a la autodeterminación que defienden los independentistas, por lo que "la unidad de España no forma parte de la mesa de diálogo".

Sobre la controvertida propuesta de designar un relator, Montero ha defendido que se trata de "un tema menor", aunque "probablemente, desde la autocrítica, no fuimos capaces de explicarlo con claridad".

Montero ha aclarado que si hubiera visto motivos para intervenir las cuentas catalanas lo hubiera hecho, porque "igual que no íbamos a permitir la injerencia en la separación de poderes, no vamos a permitir que ningún gobierno se salte la legalidad".

Respecto a Ciudadanos, Montero ha criticado que mientras que en Europa se está apostando por el aislamiento de la extrema derecha y los discursos homófobos, machistas y racistas, este partido, "que se decía liberal", esté pactando con ellos, mientras "levanta muros" contra el PSOE.

"Si es una estrategia electoral, creo que es equivocada, porque los ciudadanos no están entendiendo que no se pueda pactar con el PSOE y sí con la extrema derecha", ha dicho la ministra, que dice haber manifestado su interés por acudir a las elecciones por su circunscripción, Sevilla.

Aunque dice que aún no ha hablado sobre ello con el presidente del Gobierno, la ministra ha añadido: "para mí sería un honor y un placer, y estoy disponible. Me haría ilusión", aunque por el momento "se me va la vida trabajando como ministra de Hacienda".

"Tengo poco interés en saber cómo se conforman las listas electorales. Yo únicamente he manifestado mi disposición y mi ilusión por ser capaces de contribuir al programa político que llevamos a las elecciones generales en las que este país se juega tanto", ha añadido luego en declaraciones a la prensa.

Respecto a las cuestiones de partido, considera que "es evidente que el PSOE en toda su geografía se tienen que concentrar en las elecciones municipales, generales y autonómicas, (...) y todas las cuestiones de vida orgánica se tendrán que dirimir luego, cuando ya se haya conformado gobierno" en cualquier ámbito.