Montero asegura que la equidad y el reparto "justo" de todos los recursos presidirán el debate

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este jueves que la cuestión del Cupo Vasco "habrá que verla en su momento", pero que por ahora la configuración de los presupuestos de 2018 "se va a respetar", al tiempo que ha descartado por ahora subir impuestos y ha abogado por ver si la evolución económica puede aportar los recursos suficientes para sufragar el Estado de bienestar.

"No, en este momento lo más importante para 2019 es que seamos capaces de ver que la evolución económica puede aportar los recursos suficientes para intentar atender las necesidades que los ciudadanos", ha respondido Montero en declaraciones a Onda Cero al ser preguntada sobre si va a subir los impuestos, recogidas por Europa Press, antes de prometer su cargo como nueva ministra de Hacienda.

La nueva titular de Hacienda ha abogado por plantear criterios de equidad y el reparto "justo" de todos los recursos para que los ciudadanos se beneficien del Estado de bienestar, algo que "va a presidir el debate".

Montero ha indicado que su principal objetivo es que la recuperación económica "se perciba por las familias", en forma de servicios públicos, mayores oportunidades para el empleo y que el ciudadano vea que la política "es sensible ante sus problemas y que tenemos capacidad de devolverles al menos parte de ese esfuerzo que todo el mundo hizo en la crisis".

Asimismo, Montero ha dicho que ha tomado "nota" de las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a que se respetarán los presupuestos de 2018 del PP, si bien ha apuntado que hay que poner en la agenda analizar "cómo las cuentas públicas van a evolucionar para el año 2019".

VISIÓN DEL ESTADO HACIA LAS AUTONOMÍAS Y CUPO VASCO

En cuanto al Cupo Vasco, ha señalado que es una cuestión que habrá que ver "en su momento", si bien ha insistido en que en la actualidad la configuración de los PGE "se va a respetar". "Ese debate está superado, hay que hablar del momento posterior y empezar a hablar de qué va a ocurrir con las cuentas públicas de 2019, cómo se va a comportar la recaudación y cuáles van a ser las prioridades de gasto", ha agregado.

Además, ha asegurado que "la visión de Estado hacia las autonomías no siempre ha estado presente y mucho menos en los tiempos del Gobierno de Rajoy", por lo que ha defendido que si se pone a los ciudadanos en el centro del debate y no a los territorios "habrá consenso". "He conocido, he desarrollado, sufrido y gozado de estar en primera línea en un Gobierno autonómico", ha recordado.