Montero ve coherente comprarse un chalé si es para vivir y no para especular

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha defendido hoy que es "coherente" comprarse un chalé de más de 600.000 euros en el norte de Madrid siendo cargo público, siempre que sea para "vivir" y no "para especular".

En rueda de prensa en el Congreso, Montero respondía así cuando se le ha preguntado si ve coherente que Pablo Iglesias criticara hace unos años al exministro de Economía Luis de Guindos por comprarse un ático de 600.000 euros, y que ahora se haya comprado un chalé unifamiliar en la localidad madrileña de Galapagar.

"Si la pregunta es si me parece coherente que la economía debe estar en manos de la gente y no en manos de los mayordomos de los poderosos, lo pensaba ayer y lo pienso hoy; y De Guindos, igual que todo el PP, ha demostrado que no estaba para servir a la gente, sino a los poderosos", ha respondido.

Un argumento que ha repetido al insistir en que "un ministro debe comprar viviendas y no especular" y eso es lo que defiende como portavoz de Podemos en el Congreso y lo que seguirá defendiendo desde el lugar en el que la coloquen los militantes de su partido.

"Esa es la coherencia que se espera de una formación política", ha dicho Montero tras recordar que Podemos no tienen deudas con los bancos y se financia con las aportaciones de la gente.

Ante esa explicación, los periodistas han insistido en preguntar a la portavoz de Podemos qué le hace pensar que el exministro Luis de Guindos compró una vivienda para especular. "Yo no he dicho tal cosa", ha sido su respuesta.

Respecto a la compra del chalé que ha adquirido conjuntamente con su pareja, el líder del partido, Pablo Iglesias, Montero ha explicado que llevan un tiempo "emprendiendo un proyecto familiar", dentro del que ha enmarcado la búsqueda de una casa para vivir cerca del campo.

Ha explicado que su salario actual les ha permitido "llevar adelante ese proyecto", del que ya han dado "todas las explicaciones necesarias".

En concreto, Iglesias y Montero han detallado en un comunicado conjunto distribuido en las redes sociales y dirigido a los militantes de Podemos, que han formalizado una hipoteca de 540.000 euros que pagarán en 30 años en mensualidades de algo mas de 800 euros cada uno (unos 1.600 euros).

La portavoz de Unidos Podemos ha asegurado que 48 horas después de formalizar la hipoteca actualizaron su declaración de bienes y facilitaron los datos al Congreso.