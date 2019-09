Montero critica que el paso atrás de Iglesias no fue sincero: "No creía en una coalición en la que no estuviera"

"Tengo la convicción de que Iglesias, con apariencia, dio un paso atrás para propiciar un gobierno de coalición, pero no era verdad", ha señalado Montero en una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press.

A su juicio, Iglesias usó esta estrategia para "incrementar la oferta" del PSOE y "ninguna respuesta" de los socialistas "era suficiente". "No creo que hubiera sinceridad cuando dio ese paso atrás. No creía en un gobierno de coalición que no le tuviera a él dentro", ha criticado la ministra socialista.

De esta forma se ha referido Montero al movimiento de Iglesias en julio cuando anunció que renunciaba a ser parte del Consejo de Ministros a cambio de que el PSOE no realizara "más vetos" y a que Sánchez aceptara sus ministros. Ese gesto propició que PSOE y Podemos iniciaran las conversaciones para una coalición de gobierno la siguiente semana, pero que no llegaron a buen puerto.

Ha lamentado que Podemos no se sentara a negociar sobre las políticas de gobierno y se centrara solo en discutir sobre la estructura y las parcelas de poder. A su juicio, esta negociación fracasada "quebró la confianza" con Podemos.

Con todo, la dirigente socialista ha repartido las culpas sobre el bloqueo político que vive España y que lleva a la repetición electoral el próximo 10 de noviembre, asegurando que el PSOE sí ha tenido voluntad de pacto y "se ha movido", pero que tanto Podemos como Ciudadanos no han permitido que arranque la Legislatura. "No era problema de nuestra voluntad, se necesita que dos quieran pactar para que se cierre un acuerdo", ha indicado.

Sobre la posición mantenida por PP y Ciudadanos, que podrían haber facilitado el gobierno con su abstención, Montero ha señalado que "en ningún momento" mostraron el "más mínimo interés" en entrar en un diálogo con los socialistas y que ahora, tras el último movimiento de Ciudadanos de ofrecer su abstención, buscan "su relato" de cara a los comicios.

"Nos han sujetado a un bloqueo", ha resumido, reiterando las críticas a Podemos, Ciudadanos y PP, por no abrir paso al gobierno socialista.

LLAMA A LA MOVILIZACIÓN

Preguntada por el hastío social con respecto a una nueva cita con las urnas, Montero ha dicho entender la decepción de la ciudadanía con la situación de 'impasse', pero ha insistido en que tiene que haber una importante movilización el 10 de noviembre.

Montero ha llamado a superar el "mal trago" de los últimos meses y ha recalcado que la movilización es "fundamental" para frenar a la derecha. "Hacen pactos antinatura, echados en brazos de Vox", ha indicado de PP y Ciudadanos.

"Si las instituciones no representan lo que los ciudadanos quieren, no atinaremos a tener estabilidad", ha avisado.