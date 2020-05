Montero insiste en la necesidad del estado de alarma y niega motivos políticos

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha insistido este domingo en que el estado de alarma será necesario mientras deban mantenerse las restricciones a la movilidad para luchar contra el coronavirus y ha negado que existan razones políticas en sus prórrogas.

Son razones "técnicas y sanitarias" y también jurídicas, porque, además de ser "plenamente constitucional", es el instrumento "más garantista" para restringir derechos fundamentales al exigir que se pronuncie el Parlamento, algo que no ocurriría si se recurriera a otras leyes, ha manifestado en rueda de prensa en La Moncloa.

El objetivo es que se pueda mantener "el tiempo necesario", hasta la vuelta a la llamada nueva normalidad o hasta que la desescalada no marque una movilidad restringida.

Montero ha querido dejar claro que no todos los decretos tienen por qué ser iguales y pueden incorporar nuevos criterios apropiados para cada momento, como ha ocurrido en la última prórroga, al añadirse "como elemento esencial" el principio de cogobernanza en la toma de decisiones.

El decreto del estado de alarma, ha reiterado, "no es ningún tipo de proyecto político": "no es un instrumento caprichoso ni es vocación de este Gobierno mantenerlo más allá del tiempo que sea preciso para que el trabajo realizado no se tire por tierra".