Montero lamenta la libertad de La Manada y considera que no es "comprensible"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado hoy que los miembros de La Manada vayan a seguir en libertad provisional, tras desestimar la Audiencia Provincial de Navarra la prisión solicitada por la fiscalía, y considera que "no es comprensible" esta situación.

En declaraciones a los medios en el Ministerio, Montero ha dicho que esta noticia se suma a la "tristeza" por el asesinato de una mujer en Laredo y ha asegurado que el Gobierno está comprometido con un cambio en la legislación para que no exista "interpretación posible" antes casos de agresión como el de La Manada.

"Creo que no es comprensible para los ciudadanos se estén produciendo este tipo de situaciones", ha considerado Montero, quien ha indicado que el cambio legislativo es para que "no se ponga en cuestión" cuando una mujer niega su consentimiento y no dependa de una interpretación por parte de los jueces o los tribunales.

Por eso ha lamentado que en el caso de La Manada, los condenados por abusos sexuales con prevalimiento vayan a continuar en libertad por un "calificativo penal" después de que la víctima ha denunciado "que no se produjo consentimiento" y de que la sentencia demostrara determinados hechos probados.