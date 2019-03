Montero dice que ha visto machismo en el Congreso con mujeres del PP: "Ninguna nos salvamos"

La portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha señalado este jueves que ha visto situaciones machistas con mujeres del PP en el Congreso de los Diputados. De esta forma, entiende que a los 'populares' les incomoda el feminismo, sin embargo dicen que les gusta "pero con la boquita pequeña".

En declaraciones a LaSexta, recogidas por Europa Press, Montero ha avisado de que hay machismo también en la vida política y en las filas del PP. "Es verdad que hay muchas mujeres del PP que han sufrido machismo. Yo lo he vivido en este tiempo en el Congreso, ninguna mujer nos salvamos de sufrir machismo por ser de derechas o de izquierdas", ha asegurado.

La portavoz parlamentaria de Podemos ha señalado que las mujeres en política, "sean del partido que sean" han sufrido situaciones machistas. "Eso es condenable", ha advertido, pero ha querido destacar que eso no hace que todas las dirigentes mujeres sean feministas "hagan las políticas que hagan".

"Machismo lo hay en todos sitios. Lo hay en mi partido, en todos, en toda la sociedad", ha recalcado sobre esta problemática. Al tiempo, Montero ha puesto el foco en que hay políticas que "son feministas y otras que no lo son". "Recortar no es feminista, porque los recortes en educación o sanidad al final la carga que no asume la administración pública quien la asume en sus espaldas son las mujeres", ha subrayado.

De esta forma, la portavoz 'morada' ha criticado a la candidata del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones contra el aborto o la defensa de la violencia de género, y la ha vinculado a Vox. "Es una escisión y es normal que quede gente que se parezca más a Vox. Son mas o menos lo mismo", ha señalado sobre los posicionamientos feministas del PP, a los que atribuye apoyar el feminismo con "la boquita pequeña".

Además, Montero ha pedido que este 8 de marzo España se comprometa con ser el primer país constitucionalmente feminista, aunque "eso implique hacer cambios en la cuestión monárquica".