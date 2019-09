Montero pregunta al PP si busca una excusa para hacer recortes en las autonomías e insiste: no será culpa de Hacienda

Montero ha respondido así al portavoz del PP en el Pleno del Senado, Javier Maroto, quien ha cargado contra su Ministerio por no actualizar la financiación que reciben las autonomías y le ha acusado de no querer realizar estos pagos cuando podría encontrar una vía.

El portavoz 'popular' ha asegurado que todas las comunidades van a tener problemas para pagar servicios "o van a tener que recortarlos", algo que saben también los consejeros socialistas "que guardan simulado silencio para no molestarle a usted".

Maroto ha acusado al Gobierno de no tener "voluntad política" de buscar una solución y de dialogar con las autonomías, porque no convoca un encuentro con ellas para abordar el problema. Según el PP, "pagan el pato" de que el presidente Pedro Sánchez "no encuentra un socio fiable" para la investidura.

La ministra ha acusado al PP de ser culpable por no abstenerse para permitir la elección de Sánchez, un gesto "patriótico" que los 'populares' exigieron al PSOE para permitir que Mariano Rajoy fuera investido.

Montero ha recalcado que se busca una solución para diciembre, que es cuando se complica la situación de tesorería de las comunidades, y ha rechazado que ninguna tenga que hacer recortes previos "en ningún caso" porque no tienen un problema presupuestario. Ha admitido que hay dos regiones en situación más compleja, Murcia y la Comunidad Valenciana, que necesitan liquidez para pagar a sus proveedores.

Ha añadido que todas las comunidades han recibido ya unos 72.00 millones mes a mes del sistema de financiación, hasta septiembre, y que aún con los Presupuestos prorrogados han recibido 2.135 millones más que el año pasado. Sobre lo que les falta por ingresar, la actualización de estas cantidades correspondiente a 2019, ha insistido en que se espera desbloquearlo en diciembre.