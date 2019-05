Montero pide "altura de miras" en la reforma de la financiación autonómica: "Ninguna CCAA tiene derecho a vetarlo"

"Ninguna comunidad tiene derecho a vetar una política que beneficia a todas", ha defendido, y ha remarcado que Cataluña "no solo tiene que estar, sino sabiendo que hay que ceder muchas veces para llegar a puntos de encuentro". Así lo ha afirmado este miércoles a preguntas de los periodistas antes de un acto del PSPV-PSOE en Valencia.

Montero ha apelado a "una reflexión más profunda" por parte de los partidos catalanes que no apoyaron los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 para el cambio de modelo de financiación, tras meses en los que "hemos visto de todo". "No se entendería por parte de Cataluña que aquellos que promulgan una supuesta independencia no participaran de un debate sobre la financiación", ha sostenido.

Sin querer "anticipar ningún augurio", ha llamado a que las comunidades se sumen a este debate "con generosidad, altura de miras y capacidad de llegar a acuerdos". Ahora bien, ha recordado que el calendario para reformar la financiación no depende solo del Gobierno y que actualmente sigue en funciones.

"Si fuera solo competencia del Gobierno y del PSOE, diríamos mañana mismo", ha recalcado, y ha reiterado la voluntad del presidente, Pedro Sánchez, de "gobernar en solitario" con acuerdos de investidura y en las materias más urgentes. Por tanto, ha pedido dejar que el Congreso "se exprese y se constituya".

"OJALÁ MAÑANA"

La voluntad, ha garantizado, es que "en el momento en que se de el visto bueno a la investidura del presidente se pueda formar gobierno en pleno rendimiento y abordar las medidas". "Será más temprano que tarde, ojalá mañana", ha manifestado.

En esta línea, la ministra en funciones ha insistido en que la financiación "tiene que ser una prioridad" y un "compromiso firme" para el nuevo Gobierno más allá de la situación de Cataluña, para comunidades como la Comunitat Valenciana, Galicia o Andalucía para las que "es básico".

En el caso de la Comunitat, ha recordado que hasta ahora "el sistema la ha maltratado" y "está en todos los estudios en el rango más bajo de la media por habitante sin una causa justificada". "Independientemente de dónde residan, los ciudadanos tienen que tener garantías de que van a ser políticas blindadas que permitan avanzar", ha reivindicado, con el objetivo de situar "en el primer plano" la educación, la sanidad y la dependencia.

Por todo ello, Montero ha hecho hincapié en la necesidad de "un clima de diálogo, consenso y generosidad que permita avanzar" en la mejora de la financiación autonómica, "ponderando las variables que tenga que tener el sistema para que el resultado no arroje cifras que son injustificables", con 800 euros de diferencia al año por habitante entre la región mejor financiada y la peor.