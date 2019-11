Montesinos (PP): "Pedro Sánchez es un riesgo y un peligro para la economía española, no sabe qué tiene que hacer"

En un reparto electoral en la recta final de campaña, Montesinos ha lamentado que el socialista "no tiene un plan en materia económica y no sabe qué tiene que hacer para pasar del paro a la creación de empleo".

Frente a ello ha situado al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, que "sí tiene un proyecto económico y que si está en la Moncloa volverá la creación de empleo y los indicadores económicos positivos".

"NO ESTÁ EN LOS PROBLEMAS REALES DE LOS ESPAÑOLES"

A juicio del portavoz nacional del PP, "ha quedado demostrado" que Pedro Sánchez "no está en los problemas reales de los ciudadanos", lamentando que "no haya querido debatir en materia de empleo porque no tiene un proyecto fiable en página económica y él y Ábalos --secretario de Organización del PSOE-- tratan de minimizar las cifras del paro".

Así, ha criticado que ninguno de los socialistas se pueda dirigir "a los casi 98.000 españoles que han perdido su puesto de trabajo": "No pueden admitir que no han hecho nada en materia de empleo ni para revertir los signos de desaceleración económica".

En este sentido, ha pedido a los españoles "concentrar el voto" en el PP "para reconducir el rumbo de España y pasar del paro a la creación de empleo y que no le tiemblen las piernas en Cataluña". "Tenemos cada día más ganas, más fuerza y si concentramos el voto en el PP vamos a echar a Pedro Sánchez de la Moncloa", ha sostenido.