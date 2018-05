Montoro dice a Cs que las prisas son "malas consejeras" en política y le aconseja "macerar", tras otro debate por el 1-O

Montoro ha hecho este comentario tras preguntarle Ciudadanos en el Pleno del Senado de nuevo por el desvío de fondos públicos para financiar el referéndum independentista del 1-O en Cataluña. El ministro ha asegurado que ya ha explicado la cuestión y ha acusado al partido de Albert Rivera de buscar "otra cosa" al insistir con este asunto, desgastar al Gobierno.

Ha sido el portavoz naranja en el Senado, Xavier Alegre, quien le ha pedido explicaciones sobre cómo se sufragó el referéndum y le ha dicho que para desgastar al Ejecutivo no hace falta Ciudadanos. "Ustedes se desgastan solos", le ha replicado al ministro.

El senador ha dicho que seis meses después de aplicado el 155 en Cataluña y siete desde que se intervinieron las cuentas de la Generalitat no se sabe "a ciencia cierta si el dinero de los españoles ha servido para financiar o no el golpe a la democracia que se produjo en Cataluña". "Entre sus afirmaciones y los informes de la Guardia Civil, en estos momentos me fío más de la Guardia Civil", ha añadido el portavoz.

El responsable de Hacienda ha acusado a Ciudadanos de buscar el desgaste del Gobierno en lugar del quien haya podido "falsear y malversar fondos públicos". "¿A qué se dedica Ciudadanos?", ha insistido el ministro, que le ha dicho al partido naranja "que las prisas son malas consejeras en política".