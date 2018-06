Montserrat ve "normal" que haya 'barones' del PP que sean neutrales y dice que los candidatos no se "machacarán"

La exministra de Sanidad y portavoz de la campaña de María Dolores de Cospedal, Dolors Montserrat, ha asegurado este jueves que es "normal" que haya "muchos" presidentes autonómicos y regionales del PP que "se mantengan en la neutralidad" en el proceso interno que ha abierto el PP para elegir al nuevo presidente de la formación. Además, ha dicho que "todos" son "compañeros y amigos" y que en el PP no se verá cómo los aspirantes se "machacan como, a su juicio, ocurre en partidos como PSOE y Podemos.

"Todos trabajamos por este gran proyecto interno que es el Partido Popular y, por tanto, no van a ver como hace Podemos y PSOE que entre los candidatos se machacan y se destruyen", ha manifestado, para añadir que "todos aman" el proyecto del Partido Popular y que el "rival" está "fuera" de la formación.

En este punto, Montserrat ha dicho entender que haya 'barones' territoriales del PP y presidentes provinciales que quieran ser neutrales en este proceso interno porque "todos trabajan por este gran proyecto que es el Partido Popular".

CONTAR CON LOS JÓVENES

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, la exministra ha apostado por los jóvenes y ha recordado que en Castilla-La Mancha Cospedal lleva "muchos años" contando con Nuevas Generaciones en los comités de dirección regional y provinciales.

"María Dolores es una mujer de bases y de afiliados porque cuenta siempre con Nuevas Generaciones y con los jóvenes", ha indicado, al ser preguntada por la propuesta de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para que NNGG esté en los núcleos de decisión del PP.

Tras señalar que hay muchos cargos del PP que salen de la "cantera" de Nuevas Generaciones, ha subrayado que Cospedal "cuenta con ellos" y lo ha "demostrado" en su dirección regional en Castilla-La Mancha.

AL CORRIENTE DE LAS CUOTAS

Al ser preguntada si temen que haya militantes que no acudan a votar el día 5 a los candidatos al no estar al corriente de las cuotas, ha afirmado que no están "preocupados" y ha recordado que estos últimos años los ciudadanos han vivido momentos "complicados" por la crisis económica que han podido llevar a que no se pague la cuota porque "lo más importante era llegar a final de mes".

En este punto, ha saludado la propuesta del Comité Organizador que dirige Luis de Grandes para que los afiliados que en estos años no han podido pagar esa cuota, con 20 euros puedan "estar al día". A su entender, no es "tan importante la cuota" sino estar "al lado de los afiliados".

Finalmente, Montserrat ha puesto en valor la trayectoria de Cospedal, que ha estado "dando la cara" durante muchos años y al lado de los afiliados. Además, ha recalcado que defiende "como nadie" la unidad de España y ha recordado que en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre estuvo en Barcelona con los afiliados porque es "una mujer de bases". "Apoyo a tope a María Dolores de Cospedal porque estoy convencida de que va a ser la mejor presidenta para el PP y la mejor mujer presidenta del Gobierno de España", ha aseverado.