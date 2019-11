Montserrat dice que el PP "tiene la mano tendida" para lograr pactos de Estado, pero no hará a Sánchez presidente

La portavoz 'popular' en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha remarcado este jueves que el PP "tiene la mano tendida" al PSOE "para lo que realmente importa a los españoles" y ha señalado su disposición para llegar a un acuerdo para "desbloquear" pactos de Estado-

Montserrat en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha mencionado cuestiones como el Pacto de Toledo, como asuntos en los que se puede llegar a acuerdos con los socialistas siempre que "bajen impuestos" y continúe con la "senda" de "crecimiento y de creación de empleo".

Sin embargo, la exministra ha mandado un mensaje a Sánchez afirmando que el PP "no le hará presidente", ya que sino los electores del PP no habrían optado por votar a Pablo Casado. A su vez, ha afeado que Sánchez no se haya pronunciado sobre la sentencia de los ERES, que condena a dos expresidentes socialistas, pues considera "una vergüenza" que en España hay "una doble vara de medir" con la corrupción.

Con todo, ha subrayado la intención de los 'populares' de liderar la oposición y ser alternativa a Sánchez, aunque ofrecerá los "pactos de Estado necesarios" para sacar a España de "la crisis", defender la unidad del país y frenar "los populismos y nacionalismos". Así, ha recordado que "cuando el PP estuvo en el Gobierno con Mariano Rajoy, pactó los presupuestos con la oposición".

En esta tesitura, ha concluido que tras la "vergonzosa" moción de censura del líder socialista Pedro Sánchez, Pablo Casado se reunió con Sánchez desde agosto y le puso a disposición los senadores en el Senado para defender la Constitución. Según ha defendido, el Partido Popular siempre ha ofrecido "Pactos de Estabilidad y de Gobernabilidad, tanto cuando ha estado en el Gobierno como en la oposición".

APUESTA POR LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha manifestado este jueves que el Partido Popular europeo va a trabajar con todos los comisarios europeos, incluyendo al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, Josep Borrell para "defender la democracia española".

La exministra ha apostado por continuar con la lucha contra el cambio climático. "La lucha contra el cambio climático es la lucha del PP", ha asegurado, a la vez que ha reconocido que esta lucha también "la reconocen todas las fuerzas políticas".

Ha alabado la labor de Miguel Arias Cañete, comisario europeo 'popular' de Acción por el Clima y Energía, explicando que "ha puesto un antes y un después en Europa" en la lucha contra el cambio climático, pues ha señalado que "fue el que negoció el Acuerdo de París" y ha trabajado con el resto de los países para marcar los objetivos de la Agenda 2030 y 2050 "dando seguridad a todos los sectores económicos para crear empelo y tener un planeta más saño", ha añadido la portavoz europea.