Montserrat asegura que "ahora hay más mujeres asesinadas" que con el PP: "¿Dónde están los tuits de Sánchez?"

Durante el acto, Montserrat y Bonig han señalado que "la igualdad no solo se predica, se practica y mientras la izquierda predica, el centro derecha liderado por el PP la practica", por lo que han asegurado que "cuando gobierna el PP es cuando mejor se defiende la igualad", ya que los 'populares' defienden un "feminismo integrador frente al feminismo excluyente de la izquierda".

Para las dirigentes 'populares', "cuando gobierna el PSOE, como ahora, vuelve la desigualdad y las mujeres y los hombres pierden oportunidades". Durante el acto, ambas han defendido la "gestión en femenino" y han animado a defender el "regalo de muchas mujeres que desde posiciones ideológicas diferentes han luchado largo de la historia para que las mujeres estemos donde estamos".

Así, han reprochado a la izquierda que hable de feminismo mientras "bloquea comisiones de investigación para esclarecer casos de abusos o de prostitución a menores" y, en este sentido, Bonig ha señalado que "mientras Puig se descuelga ahora con acabar con la prostitución, un problema delicado y complejo del que aún no ha explicado nada, calla a la hora de defender a las hijas de la Generalitat, a las menores tuteladas por el Consell que han sido objeto de abusos en la Comunitat Valenciana siendo él es el Presidente de la Generalitat, y es el responsable, por ahí tiene que empezar su feminismo".

"No solo no las ha defendido, es que el presidente y toda la izquierda han tenido la indignidad de votar en contra de una comisión para buscar la manera de evitar estas situaciones tan deleznables. Todas esas personas que votaron en contra, mañana saldrán a la calle pero no habrá pancarta suficiente para tapar tanta hipocresía por no defender a estas menores", ha criticado.

Bonig ha aseverado: "Mientras Puig habla de feminismo, envía a las mujeres al corral, me llama miserable y me insulta sin que ninguna feminista de Les Corts haya salido a criticarlo". "Nuestro feminismo no es como el de la izquierda, es feminismo positivo en integrador no queremos una lucha de sexos, construir una sociedad sin enfrentamientos ni exclusiones", ha añadido.

Así, han animado a poner de relieve todo lo que queda por conquistar sin olvidar lo mucho que hemos conseguido y han agradecido a todos los hombres y mujeres que han luchado para que "las mujeres estemos donde estamos".

"LA LIBERTAD HAY QUE PELEARLA CADA DÍA"

Por su parte, la eurodiputada Dolors Monserrat ha señalado que "la libertad no la tenemos asegurada y menos con gobiernos como el de Pedro Sánchez que está arrodillado ante los nacionalistas. La libertad hay que pelearla cada día".

En este contexto ha recordado que "ahora hay más mujeres asesinadas que cuando gobernaba el PP" y se ha preguntado "¿dónde están los tweets de Pedro Sánchez? ¿Os imagináis que mientras tanto y estando en el gobierno me hiciera un vídeo celebrando mi cumpleaños?", ha ironizado.

"¿Y dónde están las políticas de la izquierda ante los abusos a menores en Baleares? - ha continuado --Hay un silencio atronador y la izquierda ha bloqueado las peticiones de comisiones de investigación".

De esta manera, ha explicado que "con la misma fuerza que defendemos la libertad defendemos la igualdad entre hombres y mujeres" porque "esto no es una guerra de sexos o una guerra ideológica" y es el PP "el único partido" que defiende "con la misma fuerza la libertad y la igualdad, no es cierto que solo la izquierda defienda la igualdad. Cuando gobierna el PP es cuando mejor se defiende la igualad".

TRES HERRAMIENTAS PARA LA IGUALDAD

Así, la europarlamentaria ha destacado "tres herramientas para lograr la igualdad: el empleo, la PAC y la lucha contra la violencia de género y ha denunciado que cuando gobierna el PSOE, como ahora, vuelve la desigualdad y las mujeres y los hombres pierden oportunidades". "El PP consiguió cuando estuvo en el gobierno que 8,5 millones de mujeres trabajaran en España", ha afirmado. Es más, desde que gobierna el PSOE "30.000 mujeres se han ido a las listas del paro, alarmante".

La portavoz del PP en Europa ha señalado que hablar de la PAC es hablar del PP, por lo que "hay que apostar por el turismo pero también por la PAC porque esto fija población en el territorio" y nosotros "defendemos a las mujeres y a los hombres que viven de la agricultura en este país, eso es igualdad".

Por eso, ha señalado que el PP, desde Europa y desde España, va a defender "una buena PAC para España, Castellón y la Comunitat Valenciana". "Esto es trabajar también en favor de la igualdad y de las oportunidades", ha aseverado.