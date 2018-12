Montserrat pide la dimisión de ministros afectados por "escándalos" y Calvo recuerda los "delitos" de ministros del PP

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Montserrat ha recriminado a Calvo que el Ejecutivo socialista acumule "escándalos" y que ninguno de los ministros a los que salpican haya dimitido. "Ustedes llegaron a La Moncloa como paradigma de la ejemplaridad y hoy lo son de la desvergüenza", ha criticado.

PREDICAN UNA COSA EN FERRAZ Y OTRA EN MONCLOA

En concreto, ha denunciado las sociedades instrumentales para pagar menos impuestos de Pedro Duque (Ciencia) y Nadia Calviño (Economía), la ocultación de bienes de Isabel Celáa (Educación y portavoz del Gobierno) y la información privilegiada en Abengoa de Josep Borrell (Exteriores) y las "inaceptables mentiras" de Dolores Delgado (Justicia).

"Y no me venga con que esos hechos ocurrieron cuando ellos no eran ministros", ha comentado la dirigente 'popular', antes de pedir a Calvo que cumpla con las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunció siendo líder de la oposición, cuando aseguró que expulsaría de su partido a quien tenga una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos.

"Díganos cuándo van a dimitir sus ministros porque los españoles estamos hartos que no dimita nadie. Ustedes predican una cosa en 'Ferraz' y otra en Moncloa, y por eso los andaluces les ha echado de la Junta: por sus mentiras, por su doble vara de medir, por su humillación y traición a España", ha dicho Montserrat, antes de reclamar al Gobierno que "haga caso a Tezanos (presidente del CIS) y convoque elecciones".

RAJOY NUNCA PUBLICÓ LOS BIENES DE SUS MINISTROS

En su turno, la vicepresidenta ha comenzado recriminando a Montserrat, exministra de Sanidad, que se "escandalice" de tener conocimiento público de los bienes del Gobierno cuando nada se ha sabido de los bienes del Gobierno anterior porque "nunca" los publicaron.

Y no sólo el Gobierno socialista ha publicado el patrimonio de todos sus miembros, ha dicho Calvo, sino que además acaba de proponer al PP "acortar y mejorar" la fórmula en la que los cargos públicos tienen que rendir ante la justicia con los aforamientos, algo que, según ha lamentado, ya han tachado de "cortina de humo". "Desde este Gobierno estamos dispuestos a mejorar la transparencia y el rendimiento de cuentas", ha asegurado.

Y, dicho esto, Calvo ha repasado los "escándalos" que afectaron a los ministros del PP: "No sé cómo calificar lo que me producía ver a una ministra de su partido que pasara por un garaje y ni con lupa veía un Jaguar --Ana Mato--, de un ministro que estaba en los 'papeles de Panamá' --José Manuel Soria--, de una ministra que se reunía con el excomisario Villarejo --María Dolores Cospedal-- y de tres exministros metidos en la cárcel --Rodrigo Rato, Jaume Matas y Eduardo Zaplana--".

Tras remarcar sus compañeros están "limpios de ningún proceso", la vicepresidenta ha señalado que el nivel de exigencia ética de su Gobierno ha llevado a prescindir de una ministra (Carmen Montón) a la que la Justicia "ha absuelto de todo". "Ése es el nivel que ustedes nunca alcanzarán. Lo suyo no son escándalos, son delitos", ha concluido.