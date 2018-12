Moreno advierte a Cs que "no es discutible" que el PP deba presidir la Junta

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha advertido hoy a Ciudadanos de que "no es discutible" quién debe presidir la Junta, porque el 2D los andaluces "decidieron que el sillón de la Presidencia lo debía ostentar quien más respaldo y confianza ha tenido, que ha sido el PP".

Moreno, que ha intervenido en la Junta Directiva Provincial del PP de Málaga, ha pedido "al resto de fuerzas políticas que pueden apoyar el cambio y deben participar del cambio" que sean "sensatas" porque ahora es "el momento de la sensatez".

Ha considerado "evidente" que el PP "ha liderado el cambio en Andalucía", ya que, "dentro del bloque del cambio, entre las tres fuerzas que suman una alternativa, el PP representa el 41,5 por ciento; Ciudadanos, el 36,5 por ciento; y Vox, el 21,9 por ciento".

"No es sensato que la fuerza del 36,5 por ciento le pida a la que tiene el 41,5 que quiere liderar el cambio, ni es coherente cuando a lo largo de toda la campaña su candidato ha expresado que, si el PP tenía un voto más, apoyaría al PP", ha resaltado Moreno.

Por ello, ha pedido a Ciudadanos "coherencia en su discurso", puesto que "no se puede en campaña decir una cosa y después lo contrario", según el presidente del PP-A, que ha asegurado que no quiere "más debates de sillones" porque los andaluces "quieren que se hable de proyectos, de reformas y de futuro".

"Los sillones ya los han decidido los andaluces, que son los que tienen la fortaleza de decidirlos, y el domingo decidieron que el primer sillón de representación, la Presidencia, lo ostentaba quien más respaldo y confianza ha tenido, que ha sido el PP".

El dirigente popular ha subrayado que "la próxima semana" quiere "empezar a hablar de proyectos de futuro para Andalucía" y comenzar a cumplir "el mandato claro de los andaluces de ponernos a trabajar en reformas" para "no defraudar ese gran movimiento de cambio que se ha generado en las calles".

En este momento, ha añadido, "toca hacer el tránsito de un gobierno antiguo, al que le va a venir bien estar en la oposición, regenerarse, recuperarse, aclarar sus divisiones internas y reorientarse para el futuro", porque "la alternancia siempre es buena" y el PSOE debe ahora "asumir su papel de oposición".

Moreno ha lanzado un "mensaje de tranquilidad", ya que "hay dirigentes políticos que han perdido las elecciones y que están introduciendo elementos de tensión y de temor en la sociedad andaluza y en la administración". En este sentido ha acusado al PSOE de practicar "una política de tierra quemada que no lleva a ninguna parte".

Ha pedido a Susana Díaz que "tenga dignidad para entender la nueva situación política en Andalucía", puesto que el pasado domingo los andaluces "dijeron que su tiempo se ha acabado" y ahora es presidenta "en funciones, en un periodo de transición".

Por ello, ha reclamado a Díaz que "no haya insidias" y que "no tome decisiones que no le competen a ella y sí al nuevo gobierno que se constituya a partir del 27 de diciembre".

Respecto a Adelante Andalucía, Moreno le ha exigido que "deje de atemorizar a los vecinos" porque "la calle es de todos, nadie tiene el monopolio y hay una regla fundamental en democracia que todos debemos cumplir y respetar: que lo que sale de las urnas se asume con naturalidad, dignidad y respeto".

"Todo el mundo tiene derecho a manifestarse y a expresarse pero nadie debe violentar la situación de convivencia que se vive en Andalucía", ha advertido el candidato popular a la Presidencia de la Junta.