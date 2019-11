Moreno dice que caso ERE "perseguirá siempre" a Susana Díaz, quien le niega autoridad moral para "difamar" al PSOE

Moreno y Susana Díaz han protagonizado el momento más tenso de su debate durante la sesión de control del Pleno del Parlamento cuando ha salido a la luz el asunto de la sentencia de los ERE, a raíz de que la dirigente socialista haya trasladado al presidente que el Partido Popular no tiene "autoridad moral para atacar" al PSOE y de que haya denunciado que la derecha, gobierne o esté en la oposición, sólo sabe "moverse en el fango".

El presidente ha achacado la actitud de Díaz a su situación "terriblemente compleja" y al "mal trago" que está pasando tras una sentencia que supone una "enmienda a la totalidad" a más de dos décadas de gobiernos socialistas. Ha indicado que todos los partidos del Parlamento, a excepción del PSOE-A, están pidiendo su dimisión como dirigente socialista.

Después de que Moreno hablara previamente de la sentencia de los ERE en respuesta a una pregunta del portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, Susana Díaz ha querido aprovechar su pregunta al presidente para expresar con "claridad" una serie de consideraciones tras lo que se había dicho sobre el PSOE: "Su partido no tiene ninguna autoridad moral para atacar al PSOE" y "llevamos 37 años soportando a una derecha en Andalucía que sólo sabe moverse en fango, gobierne o esté en la oposición y que "ha difamado, mentido y ha calumniado".

Asimismo, ha aconsejado al presidente que, si no sabe lo qué paso, llame a los letrados de la Junta de Andalucía para informarse sobre la posición del Gobierno andaluz que ella presidió ante la causa judicial de los ERE y que explique a los andaluces por qué la administración autonómica sigue pagando esas prejubilaciones a extrabajadores acogidos a ERE, porque si se están pagando "reconoce que son lícitas" y si no, se estaría "malversando".

Susana Díaz también ha reclamado al presidente que reconozca que se "han ganado" 86 millones de euros en los tribunales por la acción del anterior gobierno y, que admita también, que tiene la tranquilidad que tiene hoy en el Ejecutivo porque el anterior gobierno socialista puso "todos los controles para que lo que ocurrió no volviera a pasar".

"El perdón a los andaluces, siempre, pero no voy a permitir el desahogo de quienes no tienen autoridad moral, como han demostrado en España, para seguir insultando y difamando al PSOE", según ha advertido Susana Díaz a Moreno.

Por su parte, el presidente ha manifestado que le han sorprendido esas manifestaciones, que ponen de manifiesto que está pasando por un "mal trago, por una situación terriblemente compleja" y que todavía no es consciente de la realidad, porque está bajo el "shock de una sentencia que ha pulverizado y ha hecho una enmienda a la totalidad a 23 años de gobiernos socialistas en Andalucía".

Para Moreno, Susana Díaz ha tenido, en los últimos cinco años, en lugar de optar por defender a Andalucía, que es lo que tenía que haber hecho, ha optado por defender al PSOE y a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en una "clara posición partidista". Le ha augurado que siempre la perseguirá en su carrera política la actuación que ha tenido a lo largo de estas dos semanas tras salir la sentencia de los ERE.

Asimismo, ha expresado que es la primera vez que ha visto que todos los partidos del Parlamento, a excepción del PSOE-A, coinciden en pedir la dimisión de Susana Díaz. Ha pedido además a Susana Díaz que no trate de "engañar a los andaluces" en relación con la decisión de la junta de retirarse como acusación en el caso de los ERE diciendo que fue decisión jurídica, cuando realmente fue una "decisión política" y también le ha demandado que no intente "asustar" a los extrabajadores que cobran las prejubilaciones porque la sentencia ha dicho que "no se va a ir contra ellos".

"Usted, fruto de la desesperación, está actuando con una posición que no me parece razonable", ha dicho Moreno a Díaz, apuntado que le resulta sorprendente que haya sido ella la que ha sacado el tema de los ERE durante el debate que estaban manteniendo.