Moreno acusa al PSOE de "activar campaña del miedo" y las "fake promesas"

En un acto celebrado en Algeciras (Cádiz) junto al presidente del PP, Pablo Casado, Moreno ha incidido en que se está "a dos semanas de hacer historia", y ha afirmado que la candidata del PSOE se llama "Susana Díaz, de apellido Podemos o de apellido Ciudadanos", mientras que el apellido del PP es "andaluces".

Así, el candidato del PP, tras asegurar que las elecciones del 2 de diciembre son "fundamentales para Andalucía", ha afirmado que "no pueden ser una elecciones más", y las ha planteado como "un referéndum" en el que los andaluces "están en la obligación de contestar si quieren más de 40 años de socialismo o pasar página para un futuro de ilusión, esperanza y progreso". "No cabe estar cuatro años quejándose, es el momento de actuar", ha añadido.

Moreno ha defendido el "orgullo" del PP, señalando que "es difícil de imaginar la historia reciente de España sin el servicio prestado del PP, que ha sacado dos veces al país de la ruina dejada por el PSOE, una viga de contención de las derivas de la izquierda".

Además, ha destacado que él tiene a "compañeros de partido detrás, delante, a un lado y a otro", mientras que "otros --en referencia a Susana Díaz-- no pueden decir lo mismo y están en los líos internos y en la hipocresía de mostrar una imagen de unidad en campaña".

Moreno ha criticado el "uso partidista" del Consejo de Ministros por parte de Pedro Sánchez para anunciar medidas en plena campaña, como el plan especial de ayudas para el Campo de Gibraltar. No obstante, ha afirmado que son "difíciles de creer", al igual que los 15 hospitales prometidos por Susana Díaz, y las ha calificado de "fake promesas, que se desempolvan en campaña y luego nada".

Por ello, el candidato del PP ha pedido a los andaluces que sean "rebeldes" y que digan que no aguantan "ni un minuto más al PSOE". En este sentido, ha defendido que su partido tiene un "equipo preparado" para gobernar, como ya han demostrado muchos alcaldes en Andalucía.

Así, Moreno ha pedido a los andaluces "que no vuelvan a caer en la campaña del miedo que plantea el PSOE, diciendo que el cambio es incertidumbre, inestabilidad y que va a venir el PP a cambiar todo". "Ese es el mensaje de quien no tiene nada que ofrecer", ha añadido el candidato del PP, que ha asegurado que "no hay razones para creer en ese miedo", y ha insistido en que "tenemos una oportunidad histórica que no debemos dejar pasar".

"ESTÁN AGOTADOS"

Por su parte, el candidato del PP por la provincial de Cádiz, Pepe Ortiz, ha afirmado que en el PSOE "están agotados", y ha pedido "parar a Susana Díaz y Pedro Sánchez". Para ello, ha defendido al PP como voto "útil", ya que ha criticado que Ciudadanos "digan que pueden ser de centro derecha, pero también de centro izquierda", así como que Podemos "ya ha dicho que votaría a Susana Díaz" y VOX "es un voto inútil, tirar el voto a la basura".

Ortiz ha señalado que las encuestas coinciden en que el 35 por ciento "están esperando a ver cómo va a ser la campaña electoral". En este sentido, ha manifestado que el PP "está haciendo una campaña de verdad y ese 35 por ciento, la mayoría silenciosa, va a decantar el voto para el PP gane las elecciones".