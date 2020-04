Moreno pide a Sánchez mayor participación de CCAA en toma de decisiones y concreción sobre los fondos

Moreno ha trasladado estas consideraciones al presidente del Gobierno durante la videoconferencia que éste ha mantenido este domingo con los presidentes de las comunidades autónomas y, con posterioridad, las ha trasladado a los medios de comunicación mediante una comparecencia telemática desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia.

El presidente de la Junta ha solicitado a Sánchez "mayor claridad y liderazgo en la organización" del Gobierno central y que se dé "mayor participación" a las comunidades en la toma de decisiones.

En este sentido, ha pedido a Sánchez revisar el sistema de vídeoconferencias de presidentes para poder opinar, aportar ideas o participar en la toma de decisiones de Gobierno antes de tener conocimientos de las mismas por las ruedas de prensa previas a la conferencia de presidentes. Moreno ha considerado que la videoconferencia del presidente con las comunidades debería desarrollarse el viernes o el sábado para que los presidentes autonómicos puedan hacer sus aportaciones antes de las decisiones que se suelen adoptar el sábado por parte del Ejecutivo nacional y que son trasladadas el domingo a las comunidades.

Moreno ha indicado que no ha obtenido una respuesta del presidente ante su planteamiento, pero que espera que lo estudie y lo tenga en cuenta.

Para Moreno, escuchando a las comunidades se podrían evitar algunos "problemas innecesarios, como la confusa redacción de la Orden que alude a las viviendas 'susceptibles de ser ocupadas'", algo que, en su opinión, es un ejemplo "de falta de coordinación".

El presidente ha insistido en que se necesita "más claridad y mayor previsión en la toma de decisiones" por parte del Gobierno central y ha indicado que la Junta siempre hace sus propuestas con el ánimo de aportar y no de confrontar. "Desde la autoridad única, necesitamos más liderazgo en el ámbito organizativo, sociosanitario y en relación con las medidas económicas", ha sentenciado el presidente de la Junta, quien ha confiado en que Sánchez tenga en cuenta estas consideraciones.

Preguntado por los medios de comunicación vía telemática, sobre cuándo comparecerá en el Parlamento para informar sobre la crisis del coronavirus en Andalucía, Moreno ha recordado que ya ha solicitado su comparecencia a petición propia y que ahora corresponde a la Mesa de la Cámara fijar la fecha y ha confiado en que sea "cuanto antes".

Asimismo, Moreno ha manifestado que le sorprendió mucho que Sánchez hiciera referencia, durante su comparecencia en las Cortes Generales, al hecho de que algunos presidentes autonómicos del PP aún no hubieran comparecido en sus cámaras regionales. "Eso no suma, sino que eso resta y debilita ese consenso que debemos buscar entre todos", según ha dicho Moreno, quien ha añadido que él ya tiene su oposición en Andalucía, y "no es necesario que el presidente del Gobierno de todos los españoles, en las Cortes Generales, haga oposición al presidente de la Junta de Andalucía".

"Eso no suma y a los ciudadanos no le gusta nada ese politiqueo que en nada nos ayuda en esta crisis", ha sentenciado.

Sobre los nuevos Pactos de la Moncloa planteados por Sánchez, la postura de Andalucía es que no se puede pedir la adhesión a algo que no se ha concretado ni se conoce. Según Moreno, que se ha definido como una persona dialogante y abierta a los acuerdos y pactos, el Gobierno central debe concretar primero qué propone o quiere hacer y entonces podremos manifestarnos al respecto.

MÁS APOYO FINANCIERO

Juanma Moreno ha pedido más apoyo financiero del Gobierno central a las comunidades y ha indicado que en Andalucía se necesitan los 342 millones que se han destinado ya a afrontar el gasto sanitario desde las arcas de la comunidad. Ha indicado que la incidencia de esta crisis sanitaria puede tener un coste añadido en el ámbito sanitario de unos 1.800 millones.

El presidente ha demandado la reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque las comunidades tienen ya problemas financieros muy importantes que se tienen que resolver cuanto antes. Según ha apuntado, los ingresos han caído, pero los gastos no paran de aumentar.

Asimismo, Moreno ha planteado al presidente que se aprovechen las nuevas directrices de la Unión Europea para "reestructurar" también la deuda autonómica, para que las comunidades tengan más capacidad y flexibilidad para llegar a las necesidades de los ciudadanos.

Ha demandado al presidente que la comunidad pueda disponer de los 430 millones de las políticas activas de empleo, porque es un "error" que esas dotaciones se hayan retirado a las comunidades, que son las que tienen la experiencia a la hora de gestionar esta materia.

El presidente también considera fundamental que se agilicen los trámites en el servicio estatal público de empleo para que los trabajadores afectados por ERTE no se queden sin cobrar hasta el mes de mayo. Ha insistido en la exoneración de la cuota de autónomos y otras medidas de ayuda económica, como la rebaja del precio de la electricidad a los agricultores y ganaderos.