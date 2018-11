Moreno pide a los mayores "sacar el candidato que llevan dentro" para ayudarle a convencer a los indecisos

Así se ha pronunciado Moreno durante su participación en un acto de campaña con mayores, en el que ha estado acompañado por el político y abogado Adolfo Suárez Illana, hijo del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, por la cabeza de lista al Parlamento por la provincia, Maribel Sánchez y por el presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, entre otros cargos del partido.

"Nos quedan once días hasta las elecciones y yo os pido que cada uno de vosotros convenza a tres de los dudosos y que salga el candidato a la Presidencia de la Junta que lleváis dentro", ha trasladado Moreno ante unas 300 personas, a las que ha reclamado que le ayuden "a convencer a mucha gente de que tenemos una oportunidad de oro" en estas elecciones.

El candidato del PP-A ha subrayado que el socialismo "ha tenido 40 años para demostrar si eran capaces de enderezar el rumbo de Andalucía y no lo han sido". "No se merecen ni un minuto más en el Gobierno, tenemos que hacer posible el cambio porque no nos queda otra alternativa pensando en nuestros hijos y nietos", ha añadido.

Ha alertado de que el socialismo no quiere que se acuda a votar el próximo 2 de diciembre y está lanzando la idea de que "ya tienen ganadas las elecciones". Por ello, ha pedido que no se caiga en la "resignación" porque los andaluces se merecen "una oportunidad y una Andalucía mejor".

"Tenemos un equipazo y estamos preparados para sacar Andalucía adelante, por ello os pido que me votéis, que nadie se quede en su casa porque estamos muy cerquita de conquistar el cambio y lo podemos conseguir", ha garantizado el presidente del PP-A.

Durante su intervención, Moreno se ha comprometido a que cuando sea presidente de la Junta eliminará la subasta de medicamentos porque, según ha explicado, impide a los médicos recetar el fármaco que consideran más adecuado para cada paciente y genera desabastecimiento en las farmacias.

También ha dicho que acabará en su primer Consejo de Gobierno con el impuesto de sucesiones y donaciones, y que trabajará para acabar con las listas de espera para recibir las ayudas de la Ley de Dependencia y ampliar el número de residencias de mayores.