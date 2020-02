Moreno no contempla una coalición con Cs pero "todo puede dar muchas vueltas"

El presidente andaluz, Juanma Moreno, no contempla una coalición electoral en la comunidad con Cs, su socio de Gobierno, aunque es consciente de que en tres años todo puede "dar muchas vueltas" y dependerá de "las circunstancias", la voluntad de los partidos y sobre todo de si suman más que por separado.

En una entrevista con la Agencia EFE, Moreno ha opinado que en el contexto nacional está "claro y demostrado" que los dos partidos tienen que ir juntos a las próximas elecciones si quieren "desalojar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, del Ejecutivo central.

En el ámbito autonómico tiene "dudas" porque "a veces va uno en coalición y resta", algo que, ha recordado, "ha pasado con otros procesos, otras siglas y otras formaciones políticas".

"A veces en vez de sumar lo que hace uno es restar", ha añadido Moreno, quien ha insistido en que todavía queda "una eternidad" para plantearse esa posibilidad.

En cuanto al trabajo de gobierno de PP y Cs, ha asegurado que mantienen unas relaciones "magníficas" y que ha desaparecido la línea divisoria que existía en un principio, ya que se comportan con "lealtad mutua" y trabajan como "un solo gobierno".

Moreno considera que Andalucía es "el mejor ejemplo" del pacto de gobierno entre estos dos partidos, ya que es donde mejor han "sintonizado" y donde están funcionando "de una manera más inteligente, pragmática y eficiente de España".

El presidente ha asegurado a Efe que la situación orgánica de Cs no afectará a la labor del Ejecutivo andaluz y cree que la formación naranja, a la que desea "lo mejor", puede salir reforzada.

Ha reconocido que tuvo preocupación por cómo podían afectar a su Gobierno los cuatro procesos electorales de 2019, pero cada uno defendió a su partido "con mucha lealtad" al Ejecutivo, por lo que ve garantizada la estabilidad para una legislatura completa.

En cuanto a Vox, ha defendido que todo lo firmado es público y que lo incluido en los acuerdos, tanto de investidura como de presupuestos, son "cosas razonables, sensatas, que van en la línea de beneficiar al conjunto de los andaluces".

"Vox ha hecho un esfuerzo y ha sido lo suficientemente inteligente en términos políticos en Andalucía para pensar en lo que nos une y no en lo que nos separa", ha manifestado.

Ha expuesto que PP y Vox no coinciden "en muchas cosas", como a veces también pasa con Ciudadanos, pero ha dicho que lo que han aprendido este primer año es que "esto sólo puede funcionar" si son capaces de pensar en lo que les une por encima del resto.

Sobre la situación de los partidos de izquierda, Moreno no entiende que no se enfrenten al Gobierno central cuando está "en juego" la igualdad entre españoles y ha asegurado que a él "los fraccionamientos no le gustan en ningún ámbito".

Moreno ha dicho que observa "con preocupación" estas divisiones, tanto en el espectro del centroderecha como en el del centroizquierda, ya que "hace más complejo el entendimiento, cada vez hay más interlocutores, más actores y cada vez se añade más complejidad en la propia estabilidad".

Al ser preguntado sobre el PP andaluz, Moreno ha asegurado que el partido "está bien", siempre "en constante renovación", y ha explicado que ahora hay "mucha más cohesión" porque el Gobierno ha dado más "fortaleza" al proyecto político.

Enrique Bermúdez y Juan Lara