Moreno, sobre la posibilidad de dar consejerías a Vox: "Eso forma parte de una negociación que no se ha producido"

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este martes, en relación con la posibilidad de que Vox tuviera consejerías en un Gobierno del PP-A en Andalucía, que "eso forma parte de una negociación que no se ha producido".

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Moreno, preguntado sobre si estaría dispuesto a dar consejerías a Vox si se las reclama, ha indicado que eso es parte de una negociación que todavía no se ha producido y ha añadido que ha escuchado que Vox no tiene el objetivo de entrar en el Gobierno andaluz "porque no cree en la autonomía".

"Eso es lo que he oído y no he tenido ocasión de hablar con sus responsables y, por tanto, no lo sé", ha indicado Moreno, quien ha señalado que las negociaciones "son negociaciones y siempre se parte desde una posición abierta, flexible y desde un punto de vista posibilista, porque es la única manera de llegar a acuerdos".

A partir de ahí, según ha agregado, habrá cosas en las que estén de acuerdo y otras en las que estén en desacuerdo. Ha insistido en que lo importante es que hay voluntad de diálogo por parte del PP-A y que la pregunta es si hay voluntad de diálogo y acuerdo por parte de Ciudadanos y Vox. "Creo que hay voluntad de diálogo y ahora lo que tenemos que ver es si hay voluntad de acuerdo", ha apuntado.

Moreno ha manifestado que tiene intención de hablar en la tarde de este martes con el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Francisco Serrano.

Asimismo, ha manifestado que la actual presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, tiene que asumir "con dignidad que su tiempo ha acabado" y que empieza "una nueva etapa en Andalucía" y que si la lidera el PP-A lo hará "con enorme honestidad, responsabilidad y serenidad".

Para el dirigente del PP-A, "nadie se puede permitir el lujo" de que haya bloqueo para la constitución del nuevo Gobierno andaluz y se tengan que repetir elecciones.