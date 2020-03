Moreno ve "precipitación" en decreto de servicios no esenciales y cree "razonable" control de ccaa

En comparecencia telemática tras participar en la videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes de las comunidades autónomas, Moreno ha manifestado que puede estar de acuerdo en el fondo con ese decreto, pero no con las formas, porque "anunciarlo con menos 36 horas de anticipación y en pleno fin semana no permite a las empresas aplicar con todas las garantías una medida de este tipo".

Ha indicado que estamos hablando de sectores productivos que generan cientos de miles de puestos de trabajo y de actividad en fabrica y en centros de trabajo que "no pueden pararse de la noche a la mañana sin una planificación previa". Para Moreno, esta medida, tal y como se ha plantado, puede causar "más daño que beneficio".

Asimismo, Moreno ha lamentado que el Gobierno central no haya contado previamente a la aprobación de ese decreto en un Consejo de Ministros extraordinario este domingo con la opinión de las comunidades autónomas para que pudieran hacer sus aportaciones. "No se puede anunciar ayer una medida de este calado, convocar un Consejo de Ministros esta misma mañana y luego celebrar la conferencia para informar a las comunidades autónomas cuando la medida ya estaba adoptada", ha apuntado el presidente.

Ha insistido en que aunque estas decisiones al final las tiene que adoptar el Gobierno central, es positivo que se tomen en conjunto y contando con las aportaciones de la comunidades, que pueden enriquecer y mejorar las medidas. Ha apuntado además que así se evitaría dar a los ciudadanos una imagen alejada de la unidad y confianza que es la que necesitan tener en sus poderes públicos.

El presidente ha señalado que ha tenido muchas llamadas de empresarios a los que de sábado a lunes no les da tiempo proteger su material, porque si bien una obra se puede parar, ahí hay material y herramientas que valen dinero y una maquinaria muy potente, que se tiene que recoger y eso necesita tiempo. "Creo que ha sido excesivamente precipitado y me gustaría que, en la medida de lo posible, el Gobierno de la nación fuera flexible por lo menos para que el lunes pudieran completar", ha apuntado Moreno, quien ha dado la cifra de 200.000 trabajadores de la construcción que se verían afectados.

En cuanto al impacto de la medida sobre la economía, ha señalado que el impacto será "evidentemente duro", porque la economía está prácticamente paralizada en un 80 por ciento y con esta nueva medida nos vamos a ir casi a un 95 por ciento de paro económico.

Para el presidente, con mucha responsabilidad corporativa, entre todos, tenemos que ir bajando la actividad económica en Andalucía para que cuando pase esta crisis sanitaria, todos la vayamos subiendo y para ello no conviene "apagar el motor", sino dejarlo al "mínimo", para evitar que cuando metamos la llave, "no arranque".

Respecto al hecho de que los presidentes de las comunidades de Galicia y País Vasco hayan pedido al presidente del Gobierno capacidad de control de las comunidades sobre la actividad económica y la aplicación del nuevo decreto, ha indicado que, sin duda, son las comunidades las que conocen el terreno y las necesidades de las empresas, de manera que ese "control por parte de las comunidades puede ser razonable, oportuno y sensato en este apagón económico para hacerlo de una manera sostenible y razonable", de manera que pueda mantener un "mínimo de actividad económica para que cuando tengamos que arrancar tiremos hacia arriba y podamos salvar todos los puestos de trabajo posibles".

De otro lado, el presidente ha manifestado que espera que el Gobierno central plantee un plan para los autónomos, que se pueda complementar con el de la comunidad autónoma y ha insistido en demandar que no se cobre la cuota de la Seguridad Social a aquellos autónomos que se han visto obligados a cesar en su actividad, de manera que se estipule una prórroga de dos meses.

AYUDA DE LA UNIÓN EUROPEA

Respecto a las diferencias que han surgido en el seno de la Unión Europea sobre las ayudas a estados miembros como España, Juanma Moreno ha señalado que, sin duda, Europa se la juega aquí, y es necesario que haya una institución capaz de estar a la altura de circunstancias cuando realmente lo necesitamos. Ha señalado que si hay un momento en el que realmente necesitamos esa solidaridad por parte de los países miembros es ahora.

Ha agregado que no puedo entender ni compartir la posición de países de centro Europa en contra de esa solidaridad, en una posición de "corto plazo y muy local, no pensando en grande sino en pequeño". Ha advertido de que a Europa no le va a ir bien si a España no le va bien y es evidente que tenemos que salir todos los países juntos de esta grave crisis.