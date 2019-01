Moreno reivindica el "poder" de Andalucía, que no será "sumisa y silenciosa"

El nuevo presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reivindicado hoy el "enorme poder" de la comunidad, por lo que ha asegurado que no será una región "sumisa y silenciosa" y ha garantizado que no habrá ningún sueño colectivo que no se pueda conseguir "con la fuerza de la unidad".

Moreno, que ha tomado posesión este viernes de su cargo, trabajará por una Andalucía "que dialoga, que se expresa y que confía en el poder del entendimiento", que "nunca estará ausente del debate sobre España" y que tendrá "lealtad" al Gobierno central más allá de intereses partidistas.

Moreno se ha comprometido a gobernar "de Andalucía para Andalucía" porque él no se debe "a ningún otro interés económico, político o personal" y ha apelado al "legado" de quienes fueron "pilares" de la autonomía andaluza, citando a Manuel Clavero.

"Quiero que Andalucía crea en sí misma", ha dicho Moreno, quien ha avanzado "reformas valientes" para, entre otras cosas, crear empleo, la que considera la principal tarea de su gobierno.

Ha resaltado el compromiso de Andalucía "con España, con su unidad y con su integridad", así como con sus símbolos, por lo que ha advertido de que desde la Junta la defenderán "ante cualquier embate, por fuerte que sea".

El Gobierno andaluz mantendrá una "beligerancia activa" con quienes quieren "trocear" el país y "dividir a los españoles", en referencia a los independentistas catalanes.

Moreno ha expuesto el valor de una comunidad "que entiende el andalucismo y la españolidad sin contradicciones" y ha recalcado su vocación europeísta: "Europa empieza en Andalucía".

Ha garantizado que su Ejecutivo será un "aliado fiel y coherente" del Gobierno central, por encima de "diferencias partidistas y batallas personales", ya que considera que "la confrontación institucional ha restado oportunidades.

El modelo de Moreno será un ejecutivo "con el carácter del gobierno de Rajoy, que tuvo como vicepresidenta a Soraya Sáenz de Santamaría" y que buscará "reforzar lazos" con otras comunidades.

El presidente ha prometido "cooperación" con los ayuntamientos, representar también a los andaluces que viven fuera, especialmente en Cataluña, impulsar políticas de cohesión del mundo rural y luchar por la "igualdad real" entre hombres y mujeres.

Además, ha afirmado que trabajará por los jóvenes andaluces y por defender la cultura y el patrimonio andaluz como el flamenco.

Moreno ha tenido un emocionado recuerdo a su padre fallecido, que hoy cumpliría 78 años, a su familia y a su mujer. También se ha referido a su "segunda familia", la del PP, personificando el agradecimiento en Pablo Casado, con el que comparte "generación, principios e ideas" y del que ha valorado "su compromiso".

Ha subrayado la tarea de dos expresidentes del PP-A como Javier Arenas y Teófila Martínez y ha terminado su discurso haciendo "un homenaje a Rajoy", ya que espera poder decir cuando termine su mandato que deja una Andalucía "mejor" de la que se encontró.