Moreno se toma a chiste ser vicepresidente de Marín

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, se ha tomado hoy a "chiste" que el líder de Cs, Juan Marín, hable de que el popular sea su vicepresidente tras las elecciones y ha dicho que es difícil prever que tras el 2 de diciembre pueda producirse un escenario de "bloqueo", como advirtió Susana Díaz.

Moreno, que ha participado en un acto en Granada tras recorrer varias calles del centro de la capital, ha opinado que el debate televisado de anoche en Canal Sur le salió "francamente bien" porque hicieron propuestas y presentaron un programa y una hoja de ruta "clara", algo que cree que no pudieron hacer el resto de candidatos.

"El sentido del humor no hay que perderlo en los debates. Me imagino que los asesores que trajo de Madrid le dieron un par de clichés para dar un golpe de efecto, para hacer una especie de performance", ha dicho sobre la alusión de Marín a que Moreno sea su número dos en el Gobierno, algo que el popular niega rotundamente.

Los populares, que pretenden alcanzar un "bloque de cambio" con la formación naranja en la comunidad, sólo contemplan que el PP quede por delante y el Ejecutivo esté gobernado por Moreno, a pesar del empate técnico que reflejan varias encuestas publicadas.

Sobre Díaz, Moreno ha dicho que en el debate se vio a una presidenta "incapaz de dar explicaciones, bloqueada por los acontecimientos" y ha criticado que no fuera "capaz" de dar explicaciones "a preguntas sencillas" como la petición de archivo de los ERE o la denominación de una España "plurinacional" en el libro de Educación para la Ciudadanía.

"No fue capaz de contestar a nada, no dio ni una sola explicación, no hizo ni una sola propuesta", ha agregado Moreno sobre la presidenta, quien cree que se mantuvo "en un segundo papel como si las elecciones no fueran con ella y no tuviera responsabilidad".

Además, ha considerado que pudo "desenmascarar" a quien ha sido "el cómplice" de Díaz durante tres años y medio, en referencia a Ciudadanos, ya que "nadie puede pretender ser el cambio cuando ha sido parte del problema siendo el apoyo principal".