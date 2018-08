Moscovici sobre Grecia: La austeridad se acabó pero las reformas deben seguir

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha asegurado ante el cierre oficial mañana del programa de rescate a Grecia que el tiempo de austeridad "se ha acabado", pero que el país debe continuar aplicando reformas económicas.

"Claramente, la realidad sobre el terreno sigue siendo difícil. El tiempo de la austeridad se ha acabado, pero el final del programa no es el final del camino de las reformas", señaló Moscovici en unas declaraciones remitidas a la prensa con ocasión mañana de la conclusión de ocho años de rescates a la economía griega.

Según el comisario, "aún queda mucho trabajo por hacer para que Grecia pueda sostenerse sobre sus dos pies", y especificó que "reducir la deuda pública y continuar las reformas deben ser las principales prioridades del Gobierno" griego.

Está previsto que, a pesar de que Grecia vuelva a asumir las riendas de su gestión económica, siga sujeta hasta 2022 a una estrecha vigilancia.

"Grecia recupera su legítimo lugar en la eurozona y mayor autonomía en su política económica", apuntó, y dejó claro que el programa de seguimiento que se aplicará al país "no es un cuarto programa (de rescate) disfrazado", ya que "no implica nuevas medidas o reformas".

En opinión del comisario, la conclusión del programa supone un "momento histórico" para Grecia y el conjunto de Europa.

El político francés aseguró que, "sin la asistencia financiera europea, la economía griega había colapsado y quizá no se habría recuperado en décadas".

"Los costes y consecuencias de este colapso en otros países y en la UE en su conjunto habrían sido de lejos mayores que los miles de millones de euros prestados", dijo.

Indicó asimismo que "todas las economías de la UE se habrían visto arrastradas, al menos parcialmente, al abismo griego".

"Salimos de esta experiencia más fuertes colectivamente", enfatizó.

Moscovici admitió que el cierre mañana del rescate marca el final de ocho años que fueron "particularmente dolorosos para el pueblo griego y profundamente desestabilizadores para la eurozona".

"Ningún otro Estado miembro ha hecho más para modernizar su administración y economía. Hoy, Grecia ha vuelto al crecimiento y el que fue un déficit devastador se ha convertido en un sólido excedente presupuestario".

Moscovici también se refirió a la "influencia principal" que tuvieron los funcionarios europeos en el rescate, pero recordó que actuaron bajo mandato de los ministros de Finanzas de la eurozona, quienes tomaron "las decisiones finales".

"Yo mismo me sentí incómodo cuando decidimos, a puerta cerrada, el destino de millones de griegos", reconoció, y agregó que por esa razón ha descrito la situación como un "escándalo democrático": "No por que los ministros actuaran de mala fe, sino porque a menudo no fueron totalmente informados o no tenían un mandato preciso de sus parlamentos nacionales", comentó.

El comisario afirmó que la zona del euro "debe continuar su integración y pensar en las próximas crisis", que "inevitablemente llegarán", advirtió.

Tenemos que anticiparnos en lugar de esperar al borde del abismo", concluyó.