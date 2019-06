Muere el conseller nacional del PDeCAT Ramon Payàs

El PDeCAT ha trasladado su sentido pésame a la familia y a los amigos que ha dejado: "Mantengamos vivo su testigo. Gracias Ramon".

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, han lamentado la muerte de Payàs, en diversas publicaciones en Twitter recogidas por Europa Press.

"Descansa en paz @RamonPayas. El recuerdo a todo lo que has hecho por el país irá acompañado siempre por un agradecimiento profundo. Mi pésame a toda la familia, un abrazo bien fuerte", ha expresado Puigdemont.

Bonvehí ha manifestado al enterarse de la muerte de Payàs que "esta vida es una injusticia" y le ha agradecido que le enseñara a apreciar las 'Homilies d'Organyà'.

"Me acaban de informar de la muerte de @RamonPayas, alma de los amigos de @reagrupament y conseller nacional de @Pdemocratacat. No puede ser, amigo, tú me enseñaste a querer muchas cosas", ha lamentado Bonvehí.