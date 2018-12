Mujeres policías y militares reclaman medidas contra el acoso en sus trabajos

Un grupo de mujeres que ejercen como portavoces en materia de igualdad dentro de los principales sindicatos y organizaciones del Ejército, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local se ha constituido en una plataforma que reclama, entre otras reivindicaciones, medidas contra el acoso en sus trabajos.

La plataforma de mujeres policías y militares para la visibilización se constituyó el pasado mes de octubre y se ha presentado hoy en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Entre los principales objetivos de esta plataforma se contempla la puesta en marcha de protocolos contra la prevención del acoso sexual o laboral, la reserva de cuotas femeninas para el acceso o el desarrollo de planes de igualdad que contribuyan a la adquisición de material adaptado para mujeres y apliquen la perspectiva de género en la actividad diaria.

Según ha explicado la portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carmen López, "no es normal que en Andalucía solo haya un 5,8 % de presencia femenina en las policías locales, y que más de 500 municipios no tengan ni una sola agente".

También ha llamado la atención sobre el hecho de que la estatura media de la mujer en España es de 1,63 metros y en cambio se les pide un mínimo de 1,65 para poder aspirar a una plaza de policía local; cuando con los hombres sucede justo al contrario, ya que la población masculina en España tiene una estatura media de 1,75 metros y se les pide un mínimo de 1,70.

En la rueda de prensa también ha intervenido la secretaria nacional de la Mujer de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alicia Sánchez, quien ha advertido sobre las carencias en materia de derechos relacionados con la conciliación familiar y las sanciones que se han llegado a aplicar a quienes los han reclamado.

Por su parte, Teresa Franco, secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), ha aludido a la escasa presencia femenina en el Ejército español, un 12,7 %, frente a otras fuerzas armadas europeas, como la francesa (19 %), o la estadounidense (14,5 %).

"Algunas compañeras que han participado en misiones internacionales han podido comprobar cómo las mujeres militares de EEUU disponen de chalecos de combate adaptados e incluso conos para poder orinar de pie o dentro de un vehículo, como hacen los hombres".

La secretaria de Organización de la Federación de Igualdad y Conciliación del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Marisa Estévez, se ha preguntado: "¿Quién nos protege a nosotras?", en alusión a una campaña que este sindicato inició en Twitter recientemente a través de la cual se pretende visibilizar el acoso laboral y sexual que sufren las mujeres policía.

"En ocasiones, víctimas y agresores siguen trabajando juntos hasta que se celebra un juicio", ha lamentado.

Tanto la representante de la Guardia Civil como la de la Policía Nacional han coincidido en que el acoso no se contempla dentro del cuerpo, se "invisibiliza, como si no existiese", y por este motivo no hay datos ni estadísticas sobre denuncias relacionadas con estos hechos.

"El 77 % de los expedientes que se abren para investigar supuestos casos de acoso en la Guardia Civil acaban siendo archivados", detalla Alicia Sánchez.