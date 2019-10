Mujica, junto a Fernández: tal vez la desgracia de Argentina sea su riqueza

El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) afirmó este viernes en Buenos Aires en un acto junto al candidato peronista a la Presidencia de Argentina, Alberto Fernández, que "tal vez" la "desgracia" de ese país es "el exceso de riqueza que tiene".

"Gurises (chicos), no sé el rumbo que va a tener Argentina. Sé que va a salir de la angustia que tiene, ha salido 1.000 veces. Es un país riquísimo, y tal vez su desgracia está ahí, en el exceso de riqueza que tiene", sentenció el político, de 84 años, en una conferencia ante cientos de alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires.

El exmandatario visitó Argentina cuando quedan poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales, a las que Fernández llega como favorito según las encuestas, en un momento marcado por la grave crisis económica que vive el país.

Fernández, que fue jefe de Gabinete del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y los primeros meses del de Cristina Fernández (2007-2015) y conoce a Mujica desde hace años, remarcó la "historia maravillosa de vida" del "Pepe".

"Lo mejor que tiene Pepe es que nunca claudicó en sus ideales, que tiene una conducta firme, una honestidad férrea y debe ser modelo para todos nosotros de lo que debe ser un político y vale la pena que lo escuchen", enfatizó.

Mujica, que pasó más de una década preso por su condición de guerrillero durante la última dictadura uruguaya (1973-1985), afirmó a los jóvenes que a la edad que ellos tienen, "es natural que en los seres humanos germinen utopías y tengan sueños de un mundo mejor".

"El desafío que van a enfrentar a lo largo de la prosaica vida significa cómo mantener ese fuego sagrado cuando la piel se te arruga, cuando las patas se te enlentecen, cuando la vida te llena de responsabilidades y de desafío, cuando cada fin de mes hay que pagar cuentas", añadió.

"Pero la vida se va y se va más rápido de lo que parece. Y esa peculiaridad no es humana, es común del mundo vivo. El mundo vivo tiene una cosa distinta al mundo inerte, tiene sentires, tiene emociones, porque una tortuga que pone huevo también siente emociones", subrayó.

El candidato presidencial y el exmandatario llegaron al acto entre gritos de "¡Alberto presidente!" y "¡Vamos a volver!", en referencia al eventual retorno del peronismo al poder, en caso de que Fernández -que lleva a Cristina Fernández como candidata a vicepresidenta- gane los comicios.

"La vida militante no es un premio. La vida militante es una aventura, pero es tener causa para vivir y no vivir por el mero hecho de haber nacido. El ser militante significa dedicar una parte importante de nuestra vida en la suerte de los demás, bajo la utopía y el sueño de que se puede construir un mundo un poco mejor", consideró el "Pepe" , convencido de que: "o aprendes a ser feliz con las cosas elementales de la vida o no serás nunca feliz".

Para el también exsenador, "la vida no es solo trabajar", sino que "hay que asegurarse tiempo para las relaciones humanas, para los hijos, para el amor, para los que van a venir, porque la vida se te va".

"Entonces no se dejen robar la libertad, porque eres libre solo cuando rascas tiempo de tu vida en aquellas cosas que te motivan sin joder a otro", continuó y dijo a los alumnos que son ellos, como jóvenes, "responsables de lo que va a venir", por lo que les animó a que gasten su existencia "a favor de la causa humana", sin olvidarse de los miles que no pueden llegar a la universidad.

"Ustedes son argentinos en primer termino pero en segundo son latinoamericanos, hermanos de todos los pueblos pobres que están en América", afirmó.

Por su parte, Fernández, que es profesor de derecho en la universidad pública e hizo una férrea defensa de este sistema de educación, asumió la "situación difícil" que vive su país.

"Por cómo queda la situación económica, por cómo quedan las ganas de una sociedad que se ve todos los días maltratada y amenazada con nuevos riesgos", agregó, para criticar al actual presidente y su máximo adversario electoral, Mauricio Macri, por los niveles de deuda, desempleo y pobreza que registra Argentina.

"Con todo, uno siempre tiene la certeza de que podemos cambiar las cosas. Muchas veces nos hemos caído como sociedad y muchas veces nos levantamos", concluyó.