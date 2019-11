Mujica tilda de golpe de Estado la situación boliviana y desconfía de las causas

El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) aseguró este lunes que la salida de Evo Morales de la Presidencia boliviana se trata "de un golpe de Estado" y sostuvo que la riqueza de materiales que tiene este país lo hace desconfiar de los motivos que culminaron en esta situación.

"Para mí es un golpe de Estado, no hay que darle mucha vuelta. ¿Por qué? Porque hay un ultimátum del Ejército que se tiene que ir o ir y la Policía cuartelada, punto y ¿cómo se llama eso?", sostuvo el exmandatario en declaraciones a Televisión Nacional del Uruguay (TNU).

En este sentido, el exguerrillero consideró que queda en un segundo plano si esto se debió a un eventual fraude en las recientes elecciones en Bolivia y sostuvo que esto es difícil de demostrar por todas las mesas que se habían incendiado.

"¿Qué sentido tiene si cuando se anunció un nuevo evento electoral la maquinaria golpista no se detuvo? ¿Y qué tiene que ver la represión que se hizo sobre casas, familiares, a la vista y consideración de los cuerpos armados de Bolivia? Es evidente que hay un golpe de Estado", reiteró Mujica.

Asimismo, expresó que quizá tenga que ver el hecho de que Morales haya forzado la posibilidad de ser candidato a presidente para un eventual cuarto mandato, pero que eso no justifica "el linchamiento" ni todas las cosas que están pasando.

Si esta fuese la razón, Mujica opinó que se estaba abriendo la puerta de un nuevo proceso electoral para empezar de nuevo, pero tampoco fue aceptado.

"Bolivia es muy rica, se dice que tiene 70 % del material imprescindible para hacer las nuevas baterías, todos sabemos que en el mundo hay un cambio energético. No estoy acusando porque no tengo pruebas, estoy desconfiando, por la historia", explicó.

Mujica también lamentó que esto afecte a la sociedad boliviana, ya que en los últimos años este país "había dado un salto" y muchos de los sectores más humildes, "sobre todo los indígenas", habían mejorado su situación.

"El viejo liberalismo está enfermo, está hackeado porque el neoliberalismo no tiene ninguna cortapisa de aliarse con actitudes que son fascistoides, eso no es propio del viejo liberalismo, hay cambios. Al parecer el sistema representativo está muy debilitado, los partidos no están dando respuesta a muchas expectativas que tiene la gente", concluyó.

Morales confirmó este domingo su renuncia a la Presidencia tras casi 14 años en el poder, en un vídeo desde algún lugar indeterminado, tras la dimisión en cascada de la mayoría de su Gobierno, ante la oleada de protestas de las últimas semanas tras las acusaciones de fraude en los comicios del 20 de octubre.

El mismo día, la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó la repetición de la primera ronda de las elecciones en un informe y Morales había anunciado que los comicios volverían a celebrarse con un órgano electoral renovado.