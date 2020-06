Mulet (Compromís) denuncia que el Gobierno "obstruye desde hace meses informar sobre el permiso de armas de Abascal"

Mulet ha explicado que solicitó el pasado 18 de diciembre una serie de solicitudes de documentación al Gobierno, para conocer "con todo detalle los motivos que fundamenten la necesidad de la posesión de arma corta" de Santiago Abascal.

No obstante, según Mulet, no fue hasta el 19 de enero cuando se tramitó por parte de la Mesa de la Cámara Alta y le facilitaron al Gobierno hasta el día 3 de marzo para aportar la documentación. "Ante esta negativa del Gobierno no justificada", Mulet ha registrado "una petición de amparo a la presidente del Senado", ha explicado Compromís en un comunicado.

En este sentido, Mulet ha insistido en que "el reglamento del Senado en su artículo 102 prohíbe taxativamente el uso de armas por parte de los parlamentarios en todo el recinto del Senado, igualmente que el Artículo 101 del reglamento del Congreso comporta la suspensión temporal de diputado cuando el Diputado portare armas dentro del recinto parlamentario".

Para Mulet, "que una persona de extrema derecha de este calibre pueda ir armada es una situación que no puede tranquilizar a ningún adversario político". "Debería aplicarse máxima transparencia para saber si existen otros diputados y senadores con armas, qué justifica que las lleven y si las están portando encima en sus accesos a los recintos del Congreso o el Senado, ya que no pasamos ningún tipo de control de este tipo para acceder a ambos complejos de edificios ningunos de los miembros de las Cortes Generales", ha aseverado.