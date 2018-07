Municipios holandeses ofrecerán un plan de integración a nuevos inmigrantes

Los municipios holandeses ofrecerán un plan a los recién llegados que incluirá cursos de idiomas, una ayuda a la renta y a los costes del seguro médico obligatorio, para apoyar a los inmigrantes y refugiados en el proceso de adaptación a los Países Bajos y en el examen de integración obligatorio."Hay una gran falta de organización ahora. El ayuntamiento no ofrece cursos oficiales ni organiza intercambios de idiomas. Todo el material en la biblioteca está solo en holandés y las escuelas privadas son muy caras. Esto hace que todo sea muy complicado", explicó a Efe Carlos de Sánchez, venezolano de 28 años que se está examinando estas semanas de la prueba de integración.Aunque está casado con un holandés está obligado a superar esta prueba para mantener su residencia legal en Holanda.En cambio, este joven defiende la existencia de este examen porque cree que "cada país tiene derecho a proteger su cultura y su idioma haciendo que sus habitantes se integren" con el resto de la sociedad."Es un buen filtro para que las personas que vengan aquí de verdad quieran y estén dispuestas a ser parte de esta sociedad holandesa", afirmó.Los recién llegados a los Países Bajos deberán registrarse personalmente en el nuevo Plan de Integración y Participación (PIP), un programa con el que el Ministerio holandés de Asuntos Sociales pondrá fin al sistema actual en el que los inmigrantes y refugiados estaba obligados a buscar y pagar su propio curso de integración cívica."Este ha llevado a fraudes y malentendidos. Los recién llegados ya no necesitarán encontrar un curso de idiomas, una tarea que simplemente no funciona si no hablan el idioma. El municipio les ofrecerá el curso adecuado en una academia especializada", explicó el ministro neerlandés de Asuntos Sociales y Empleo, Wouter Koolmees.Los principales destinatarios de estos programas, que se pondrá en marcha en 2020 para dar un plazo de transición tanto a los inmigrantes como a las autoridades locales, son los que llegan con planes de permanecer en Holanda, lo que exige su "inmediata" integración en la sociedad y el sistema laboral.El examen, conocido como el "inburgeren" en holandés, es en general muy temido por los inmigrantes, pues lo deben superar en los tres primeros años de residencia legal en el país para evitar ser multados por falta de integración y enfrentarse a una denegación del permiso de trabajo holandés.Estos cambios en el sistema ponen la responsabilidad en los integradores porque de los cursos y facilidades que ofrezcan depende que los inmigrantes y refugiados tengan la capacidad de encontrar trabajo lo más rápido posible y poner en práctica el holandés aprendido.El nivel de idioma que se exigirá también se elevará del actual A2 al B1, para aumentar así las posibilidades de encontrar trabajo, aunque Koolmees reconoció que este nivel es demasiado alto para algunos refugiados, pero también explica que el funcionario municipal tendrá en cuenta "el nivel de aprendizaje y la ruta seguida" para adquirir los mayores reconocimientos.Los ayuntamientos tienen también la obligación de supervisar que la persona se está integrando o, al menos, haciendo un esfuerzo voluntario para ello; de lo contrario, pueden retirarle la ayuda económica y los cursos, y los aspirantes no podrán usar esta excusa para pedir más tiempo al Estado en caso de suspender la prueba de integración."Los municipios están muy entusiasmados con esta nueva tarea porque obtienen el control sobre las pruebas de integración", añadió el ministro, quien subrayó que con una legislación más local, los ayuntamientos tienen más influencia sobre el comportamiento de los recién llegados.La actual ley de integración entró en vigor en 2013 y los inmigrantes tenían hasta ahora total independencia y responsabilidad para lograr su integración en el país.En la práctica esto resultó ser demasiado difícil para una mayor parte y muchos fueron engañados con cursos falsos o malas ofertas, y no lograron superar las pruebas.Sin embargo, el nuevo plan ya ha recibido críticas de algunos políticos, como Llamada Democristiana (CDA) y Unión Cristiana (UC), ambas agrupaciones de la actual coalición del Gobierno, que consideran que no se le da la suficiente importante a la cultura holandesa en la política de integración del Ministerio de Asuntos Sociales.Ambos partidos presentaron una propuesta en la que piden al Ministerio que busque acuerdos con los municipios sobre una "buena y amplia integración culturales" en lo que se refiere a las normas y valores holandeses, porque, criticaron, el ministro pone "demasiado énfasis" en el trabajo y el idioma.

Imane Rachidi