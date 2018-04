Munté avisa de que Valls desconoce Barcelona y que fue rechazado por su partido

La candidata del PDeCAT a la alcaldía de Barcelona Neus Munté ha advertido hoy, sobre la posibilidad de que el ex primer ministro francés Manuel Valls sea el alcaldable de Ciudadanos, que desconoce la realidad de Barcelona y que fue rechazado por su propio partido, el Partido Socialista Francés.

En unas declaraciones realizadas en la carpa que el PDeCat ha montado en la plaza Molina, Neus Munté ha considerado "sorprendente" que Ciudadanos pueda tener como candidato a la alcaldía al ex primer ministro francés Manuel Valls.

Resulta sorprendente, ha afirmado, porque "un candidato a la alcaldía tiene que sentir la ciudad de Barcelona como suya, y una persona que hace muchos años que no vive en ella no puede conocer su realidad y lo que preocupa a los ciudadanos".

"No puede conectar desde París con las necesidades de los barceloneses", ha subrayado Munté antes de recordar que Valls "es una persona que no la ha querido como candidato su propio partido, el PSF, ni tampoco los ciudadanos porque perdieron las elecciones".

Según Munté, que Ciudadanos pueda tener a un candidato como este "dice mucho del tipo de conexión que este partido mantiene con los barceloneses".

Sobre otro de los posibles candidatos, Jordi Graupera, Munté ha considerado que su propuesta de primarias de las fuerzas independentistas "es muy incompleta y debería explicar qué hay detrás de ella, porque de primarias algunos partidos ya estamos haciendo ahora mismo".

El otro candidato, precisamente, de las primarias del PDeCat en la ciudad de Barcelona, Carles Agustí, también se ha referido a Valls, y ha dicho recordarlo de cuando hace algunos años coincidieron en una travesía con barcas por Cadaqués (Girona).

"No me gustaría que ahora estuviésemos en barcas distintas, yo en la de la libertad y él en la del odio, porque un proyecto como el que le están proponiendo no cuadra para nada ideológicamente con el del PSF", ha señalado.

"Yo creo que lo están llevando por un camino que él desconoce, y esto ya lo vimos cuando le convencieron para participar en manifestaciones en las que estaban formaciones de la extrema derecha", ha añadido Carles Agustí.

Sobre las elecciones municipales, ha defendido que los grandes temas de ciudad, como son el posicionamiento con respecto a los Presupuestos o cuestiones como la de los tranvías, sean decididas directamente por los asociados del PDeCat.

Con respecto a Graupera, ha dicho coincidir con él en la necesidad de una candidatura transversal independentista.