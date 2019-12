Murcia considera "intolerable" que el Gobierno central use el Mar Menor para cerrar el trasvase

El Ejecutivo regional ha calificado de "intolerable" y como "nuevo ataque a todo el Levante español" la decisión del Gobierno de España de no trasvasar agua para regadío en el mes de diciembre, a pesar de contar con el informe favorable de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura que, este martes, ha propuesto un trasvase de 19,6 hm3 para consumo y regadío.

"Es una decisión gravísima y que marca un precedente histórico, cruzando una línea que no debían haber cruzado en ningún momento. Lamentablemente se repite la historia, en el mes de noviembre alegaron situaciones futuras para justificar su decisión partidista en contra del trasvase Tajo-Segura", ha explicado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ante el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica.

"No podemos comprender que un Ministerio lleve a cabo, por segunda vez, una decisión de este tipo para perjudicar a toda la Región de Murcia y al Levante español, no sólo a los regantes", ha lamentado el consejero, quien ha añadido que "nos gustaría saber cuál es su objetivo y, si es cerrar el trasvase Tajo-Segura, que lo digan claramente".

Luengo ha señalado que "en esta ocasión incluyen al Mar Menor para justificar su injusta decisión. No sólo no están haciendo su trabajo en relación a las competencias que tienen en el Proyecto de Vertido Cero, sino que no están invirtiendo las partidas correspondientes; solo están criminalizando al Mar Menor y a la agricultura y parece que están esperando a que el ecosistema reviente".

El titular de Agricultura ha realizado estas declaraciones antes de la reunión celebrada en San Javier con representantes de ayuntamientos, asociaciones, entidades, organizaciones y sectores implicados en la redacción del Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor. Antonio Luengo agradeció a todos "su implicación y participación durante la elaboración del texto, planteando medidas que pudieran ayudar a la recuperación del ecosistema".