NC confía en que el acuerdo PSOE-ERC respete el marco jurídico y lamenta que CC no haya dado aún el 'sí' a Sánchez

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha señalado que a su formación no le "chirría" el acuerdo de investidura entre el PSOE y Esquerra Republicana (ERC) dado que "necesariamente debe respetar el marco jurídico y la legalidad vigente", pero ha recalcado que es buena señal que haya diálogo para encauzar los problemas políticos. Además, ha lamentado que Coalición Canaria, su socio electora, no se haya sumado aún al acuerdo de NC-PSOE por el que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa en el Congreso tras firmar el acuerdo de investidura de su formación con los socialistas, el presidente de NC ha subrayado que son plenamente conscientes de lo que apoyan, "un Gobierno progresista" que "respetará y desarrollará" la agenda canaria.

Además, ha lamentado que a la firma de este acuerdo, que asegura que cumple con el 95% del programa de su formación, no hayan llegado de la mano de Coalición Canaria, el partido con el que concurrió a las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. No obstante, se ha mostrado confiado en que CC, que decidirá esta tarde el sentido de su voto en la investidura, no se decante por el 'no'.

"A nosotros no nos inquieta que Podemos esté en el Gobierno, no nos rompe principios el acuerdo con ERC. Sabiendo eso, puede ocurrir que no nos acompañen. Ellos tendrán que explicarse", ha matizado Rodríguez, cuyo partido fue de la mano con los socialistas en anteriores comicios.

Para Rodríguez, en el seno de CC hay dirigentes "diversos" por lo que tiene la impresión de que "será difícil que voten no" en el Pleno de investidura que arranca este sábado. "Creo que CC no va a votar 'no'. Se situarán en la abstención", ha aseverado, para luego afirmar que si adoptan una posición distinta a la suya, la respetarán y tratarán de mantener la unidad de acción en el Congreso.

DOCUMENTO "IMPORTANTE Y SUFICIENTE"

Además, el dirigente de Nueva Canarias ha apuntado que el acuerdo firmado este viernes es un documento "importante y suficiente" que permite que la formación cumpla con el compromiso de contribuir "modestamente" a la estabilización institucional y a romper el bloqueo político del país.

Pero ha dejado claro que su 'sí' no es gratuito ya que se aseguran el cumplimiento de la agenda canaria para los próximos años y contempla el 95% de los contenido programáticos con los que concurrieron a las generales. El 5% restante, ha puntualizado, se recoge en el documento firmado por los socialistas con Unidas Podemos.

Por su parte, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha explicado que con el 'sí' de su formación a Sánchez cumplen con su compromiso de desbloquear la situación política apoyando la opción "más viable" frente a la radicalización de otras formaciones que ya hablaban "de terceras elecciones sin mencionarlas".

"Evitamos así una vergüenza y el esperpento de unas nuevas elecciones que no se merecen ni los españoles ni los canarios. Estamos en condiciones de defender un 'sí' con seriedad, rigor y alejados de los maximalismos y cuestiones radicales que escuchamos todos los días", ha añadido.

EL REF, EL ESTATUTO Y LA CONDICIÓN DE ULTRAPERIFÉRICA

El acuerdo rubricado este viernes, que fue ratificado el jueves por la Ejecutiva Nacional de NC, contempla el cumplimiento de la agenda canaria. Los socialistas se comprometen a defender además la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de Canarias, el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía de Canarias. De igual modo, el acuerdo recoge una distribución equilibrada de la financiación autonómica y la modificación la ley de estabilidad.

A la firma han asistido por parte del PSOE, la vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, el secretario de Organización, José Luis Ábalos y el secretario general adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, entre otros.

Por parte de Nueva Canarias, han estado presentes el presidente del partido, Román Rodríguez, y el diputado Pedro Quevedo. A la firma ha asistido también el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres.