Najib enseña una carta de un príncipe saudí en la que le regala 100 millones

El ex primer ministro de Malasia Najib Razak, procesado por presunta corrupción, ha publicado una carta del príncipe saudí Abdulaziz al Saud de 2011 en la que le regala 100 millones de dólares (86 millones de euros).

"En vista de la amistad que hemos desarrollado a lo largo de los años y sus nuevas ideas como líder islámico moderno, por la presente le otorgo la suma de solo ("Regalo") cien millones de dólares de los Estados Unidos (USD 100.000.000) que se le remitirá cuando y como lo considere oportuno", dice la misiva firmada por Abdulaziz y que Najib colgó el lunes en Facebook.

"Queda a su absoluta discreción cómo utilizar el regalo, tengo toda la confianza en que sus acciones seguirán promocionando el islam de forma que prosiga su florecimiento", añade el príncipe saudi.

"Escribo esta carta como gesto de buena voluntad y como clarificación. No espero recibir ningún beneficio personal, ni directa ni indirectamente, por este regalo. Este regalo no puede ser considerado en ningún caso un acto de corrupción porque lo condena el islam y yo personalmente no fomento esta práctica de manera alguna", agrega la carta fechada el 1 de febrero de 2011.

El Ministerio de Finanzas de Arabia Saudi le remitió 80 millones de dólares y el príncipe Faisla Turkey al Saud los restantes 20 millones.

Najib, de 65 años, fue primer ministro de Malasia desde 2009 hasta el pasado mes de mayo cuando, acosado por los escándalos de corrupción, perdió las elecciones generales ante la oposición encabezada por el veterano Mahathir Mohamad, su antiguo mentor.

El exgobernante fue acusado el 4 de julio en un tribunal de Kuala Lumpur de tres cargos de abuso de confianza y otro de abuso de poder en relación con la presunta malversación del fondo de inversión estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos calcula que uno 4.500 millones de dólares (3.869 millones de euros) fueron desviados de 1MDB, de los cuales unos 1.000 millones de dólares (860.000 euros) habrían sido blanqueados en EEUU con la compra de inmuebles, yates, joyas y obras de arte, entre otros bienes.

En 2015, The Wall Street Journal y el portal Sarawak Report denunciaron que Najib había recibido en cuentas bancarias privadas unos 681 millones de dólares (585 millones de euros) de 1MDB.

Najib alegó que el dinero era una donación de la casa real saudí y la fiscalía le exonero de cualquier delito.

Un tribunal de justicia de Singapur ordenó ayer, lunes, la devolución a Malasia de 11 millones de dólares (9,5 millones de euros), parte de los 174 millones de dólares (150 millones de euros) en dinero y propiedades que las autoridades de ese país se han incautado durante la investigación de las operaciones de 1MDB.