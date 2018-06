Narbona pide al PP que deje de obstaculizar un acuerdo "imprescindible" para renovar el consejo de RTVE

En unas declaraciones a la prensa en la sede del partido en Madrid, Narbona ha reivindicado una televisión pública "plural y para todos los españoles" que se distancie de la "politización" que, en su opinión, mantenía RTVE durante el anterior Gobierno del PP.

De hecho, la presidenta del PSOE ha culpado al PP de obstaculizar un acuerdo que ella ve "imprescindible" con el fin de renovar al consejo de la televisión pública para que esta no esté "al servicio del Gobierno" y se encuentre "a la altura de una democracia".

Además, Narbona ha afirmado que en la elección del próximo presidente del ente público "se está buscando el consenso sin excluir a nadie", teniendo en cuenta a personas de "distintos perfiles", por lo que no descarta que pueda venir desde dentro de la organización, algo que reivindican los trabajadores de la televisión pública.

El objetivo del Gobierno, según Narbona, es que el próximo presidente de RTVE "no agrade solo a una fuerza política". Por ello, ha remarcado que tendrán que buscar el apoyo de todos los grupos políticos y no solo de Podemos, ya que únicamente con ellos no podrían alcanzar el consenso suficiente en el Congreso.